"Было жутко": Скрипка сделал заявление о Зеленском (видео)

Чем Зеленский удивил Скрипку

"Зеленский великий молодец. И наше правительство и наше Министерство обороны - прекрасны. Нам очень повезло. Если, не дай Бог, была бы какая-то слабинка - все, нам было бы гораздо труднее. У него была такая мистическая роль высока - он стал президентом в военное время", - рассказывает артист.

Также Скрипка признался, что сначала переживал за то, как Зеленский отреагирует в случае полномасштабной войны.

"Когда выбирали нашего президента, то я тоже думал, что произойдет, когда будет полномасштабная война. Я себе сразу этот вопрос поставил. И так было жутко. А произошло совершенно не так, как мы все думали. Люди меняются, показывают ли свою суть. И суть оказалась вообще прекрасной. Отважный человек, намного смелее других оппонентов, супер!" - рассказал Скрипка.

Однако артист предостерегает, что после победы к власти могут прийти другие люди, которые примут неправильное направление развития страны.

"У нас есть опыт двух революции. Тогда їх создавали одни люди, а потом приходили другие и пользовались ситуацией. При чем не в пользу революции и история откатывалась назад. Сейчас имеем такой же риск - что вернутся другие люди из Барселоны, Майами и воспользуются ситуацией. Они уберут волонтеров, военных и тому подобное... И к этому нужно быть готовым", - добавил музыкант.