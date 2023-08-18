"Было бы хорошо, если бы твой папа погиб на войне". Украинские дети не хотят возвращаться в польские школы из-за буллинга

Сын украинки в Польше отказывается идти в школу из-за оскорблений и травли от одноклассников. По словам мамы, они пожелали, чтобы его отец погиб на войне. Но такие случаи не одиночные.

Что произошло между украинцами и поляками

Елена из Киева проживает с сыном в Польше. Она и другие украинские беженцы начинают чаще сталкиваться с языком ненависти.

"Мой сын услышал от ребят, что было бы хорошо, если бы его папа - он на войне - погиб. Были и другие очень неприятные слова, которые я даже не хочу цитировать", - говорит женщина.

Она рассказывает, что теперь ее сын не хочет возвращаться в польскую школу с сентября, потому что боится, что снова станет жертвой буллинга.

Ученики других классов также слышат неприятные в их адрес высказывания.

"Несколько ребят неоднократно говорили мне, что они за Россию, чтобы я возвращался в Украину и воевал. Смеялись, что Россия победит", - рассказывает ученик начальной школы Николай.

Украинка Ирина живет в Польше больше года и слышит некоторую критику, особенно касающуюся языка.

"Когда я разговариваю с кем-то на украинском, например на автобусной остановке, слышу комментарий: "Это Польша, и здесь люди говорят по-польски". Я ходила на курсы и училась, но все равно делаю ошибки. Иногда мне не хватает польских слов, у меня тоже восточный акцент", - объясняет украинка.

Она добавляет, что некоторым людям не нравится ее акцент. Но вместе с тем, Ирина отмечает, что не она выбрала переехать в Польшу и что это не отпуск - женщина сбежала от войны.

Польские аналитики считают, что язык ненависти может быть особенно активным из-за выборов, к которым готовится Польша. Ходят слухи, что одним из кандидатов в Сейм государства является антиукраинская партия.

Происходят случаи травли украинских беженцев в Польше (фото: Getty Images)

"Слова обладают большой силой"

Такое мнение высказывает доктор Маргарет Ойя-Новак из Института социальной коммуникации и медианаук Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине.

"Сегодня ключевую роль играют социальные сети, в которых есть дискриминационные посты о той или иной группе. Иногда тысячи или даже миллионы людей делятся одной публикацией. Слова имеют большую силу. Они очень близки к действиям, например, к физической расправе", - говорит ученая.

Когда Маргарет работает с учителями в школах, понимает, что проблема началась именно со словесного насилия.

"Появляются слова "эти злые беженцы", "эти украинцы". Затем это перерастает в физическую агрессию, дискриминацию, отчуждение. И очень часто ребенок, подвергающийся насилию, убегает из такой школы или класса. Это форма элиминации. Кроме того, у подростков все чаще появляются суицидальные мысли, депрессии, кризисы психического здоровья", - объясняет она.

Но и отмечает, что иногда политики сознательно используют именно язык ненависти и не борются с ним на государственном уровне.