Северный фронт. О чем предупреждает Умеров и где РФ может пойти в атаку: мнение эксперта

Российские войска могут готовиться к открытию нового фронта на севере Украины. Министр обороны Рустем Умеров предупреждает о возможном прорыве противника.

О том, где именно может появиться новый северный фронт, - в комментарии РБК-Украина рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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О чем рассказал Умеров

В интервью агентству Reuters украинский министр обороны рассказал, что Россия перебрасывает на фронт все больше живой силы и техники. Несмотря на то, что полномасштабное вторжение продолжается два года и три месяца.

Силам обороны удалось стабилизировать новый фронт на северо-востоке Харьковской области, который открылся 10 мая. Но Рустем Умеров предупреждает, что Москва готовится к новому прорыву.

"Их цель - открыть новый фронт на севере, чтобы начать использовать всю свою человеческую и огневую мощь против нас. Они продолжают преследовать цель - уничтожить нацию", - заявил он.

По его словам, пока ВСУ держатся, но необходимо больше оружия, ракет большой дальности, чтобы не допустить прорыва на новом участке. Украина благодарна за помощь, но поставлена только половина из обещанного. И противник сполна пользуется задержками в поставках.

Какие могут открыться направления на севере

Информация о готовящемся наступлении на Харьковскую и Сумскую области появилась в апреле. 10 мая россияне начали продвигаться в сторону Харькова и Волчанска, спустя две недели их удалось остановить.

Несмотря на это, от наступления на Сумскую область они не отказались. Источники РБК-Украина в военных структурах подтверждают, что все предпосылки для этого у противника сформированы.

С конца прошлого года именно в Сумской области россияне активно задействуют диверсионно-разведывательные группы. Чтобы выявить украинские позиции, линии обороны и наносить поражение.

Что касается возможной цели, то вряд ли речь идет о масштабном наступлении на Сумы. Какое именно направление выберет враг, пока не понятно. Это может быть из Курской области со стороны города Суджа на Сумы, либо по линии Рыльск-Троебортное на Глухов и Путивль, либо вообще из Белгородской области.

Фото: возможные направления удара в Сумской области (deepstatemap.live)

Подробнее читайте в материале "Угроза с Севера. Пойдет ли Россия на Сумщину и где может начаться наступление".

О новом фронте говорил и президент Владимир Зеленский. По его словам, вражеские группировки стягиваются в 90 км к северо-западу от Харькова, а это как раз напротив Сумской области. По некоторым данным, там уже от 10 до 15 тысяч российских военных.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает новый фронт в Сумской области наиболее очевидным, потому что об этом много говорят.

"Россияне в последнее время концентрируют силы и средства в Курской области. То есть, угроза для Сумского направления может быть", - отметил он в комментарии изданию.

С другой стороны, неясно, что именно имел в виду Умеров. И вполне возможно, что военные готовятся отражать возможные атаки и на других направлениях.

"Могу лишь сказать, что действительно есть риск пограничного сценария, как в Харьковской области. Непосредственно у россиян в Курской области меньше сил и средств, но они могут попытаться", - добавил эксперт.

При этом он не исключает, что группа войск "Брянск", если говорить о севере Украины, может устроить рейдовую диверсию где-то в пограничной полосе в Черниговской области.

"Но речь не идет о прорыве на Киев или о чем-то в том же духе", - сказал Коваленко.

Как могут развиваться события

Даже если россияне откроют фронт на Сумском направлении, это будет операция рейдового характера с попыткой продвинуться или имитация боев на границе. Поскольку для захвата или окружения Сум нужно значительно больше сил, чем они держат в Курской области.

Поэтому наступательные действия будут гораздо слабее, чем на северо-востоке Харьковской области.

"Именно там они сконцентрировали много сил и средств. А в Брянской и Курской областях у них примерно в четыре раза меньше потенциала. Если они что-то и будут пытаться организовать, то по мощности это будет где-то в четыре раза меньше", - объяснил Александр Коваленко.

При таком сценарии Силам обороны удастся еще быстрее локализовать прорыв. Россияне будут оперировать в "серой зоне", и основная задача ВСУ ограничить их в действиях. Как в Харьковской области, где они зажаты меж двух рек, уперлись в село Липцы, не могут двигаться и фактически заблокированы.

"При этом они теряют огромный ресурс. Нам выгоднее истощать их таким образом. Захотят залезть в какую-нибудь очередную ловушку - пусть лезут", - отметил он.

Есть ли угроза нового фронта со стороны Беларуси

На днях российский диктатор Владимир Путин приезжал к Александру Лукашенко в Минск. Оба делали заявления о войне и договорились о том, что якобы не признают легитимность украинской власти.

До этого на белорусские аэродромы начала возвращаться российская боевая авиация. А сегодня, по данным мониторинговых Telegram-каналов, семь самолетов типа "Су" совершали пролет в воздушном пространстве Беларуси вдоль северной границы Украины.

Все это привело к обеспокоенности насчет того, не готовится ли Россия открыть северный фронт со стороны Беларуси. Коваленко считает, что угрозы такой нет.

"Если там что-то начнет происходить, мы об этом очень скоро узнаем. Никакого формирования ударной группировки не наблюдается. Ничего не происходит в плане создания каких-то ударных кулаков для прорыва", - отметил он.

По его мнению, вряд ли Лукашенко заинтересован в том, чтобы снова предоставить свою территорию для путинских наступательных сил.

"Прогнется ли он под Путина сейчас, когда Россия демонстративно теряет ресурсы и возможности? Нет, это вообще не логично. Здесь скорее вопрос в том, предоставит или нет он свою армию. Ответ - нет, не предоставит", - подытожил эксперт.