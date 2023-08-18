"Було би добре, якби твій тато загинув на війні". Українські діти не хочуть повертатися в польські школи через булінг

Син українки в Польщі відмовляється йти до школи через образи та цькування від однокласників. За словами мами, вони побажали, щоб його батько загинув на війні. Але такі випадки непоодинокі.

Що сталося між українцями та поляками

Олена з Києва проживає із сином у Польщі. Вона та інші українські біженці починають частіше зіштовхуватися з мовою ворожнечі.

" Мій син почув від хлопців, що було б добре, якби його тато - він на війні - загинув. Були й інші дуже неприємні слова, які я навіть не хочу цитувати", - каже жінка.

Вона розповідає, що тепер її син не хоче повертатися до польської школи з вересня, адже боїться, що знову стане жертвою булінга.

Учні інших класів також чують неприємні на їхню адресу висловлювання.

"Кілька хлопців неодноразово казали мені, що вони за Росію, щоб я повертався в Україну і воював. Сміялися, що Росія переможе", - розповідає учень початкової школи Микола.

Українка Ірина живе в Польщі понад рік і чує деяку критику, яка особливо стосується мови.

"Коли я розмовляю з кимось українською, наприклад на автобусній зупинці, чую коментар: "Це Польща, і тут люди говорять польською". Я ходила на курси та вчилася, але все одно роблю помилки. Інколи мені не вистачає польських слів, у мене теж східний акцент", - пояснює українка.

Вона додає, що деяким людям не подобається її акцент. Але разом із тим Ірина зазначає, що не вона обрала переїхати в Польщу та що це не відпустка - жінка втекла від війни.

Польські аналітики вважають, що мова ворожнечі може бути особливо активною через вибори, до яких готується Польща. Ходять чутки, що одним із кандидатів у Сейм держави є антиукраїнська партія.

Трапляються випадки цькування українських біженців у Польщі (фото: Getty Images)

"Слова мають велику силу"

Таку думку висловлює доктор Маргарет Ойя-Новак з Інституту соціальної комунікації та медіанаук Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні.

"Сьогодні ключову роль відіграють соціальні мережі, в яких є дискримінаційні дописи про ту чи іншу групу. Іноді тисячі чи навіть мільйони людей діляться однією публікацією. С лова мають велику силу. Вони дуже близькі до дій, наприклад, до фізичної розправи", - каже науковиця.

Коли Маргарет працює з вчителями в школах, розуміє, що проблема розпочалася саме зі словесного насилля.

" З'являються слова "ті злі біженці", "ті українці". Потім це переростає у фізичну агресію, дискримінацію, відчуження. І дуже часто дитина, яка зазнає насильства, тікає з такої школи чи класу. Це форма елімінації. Крім того, у підлітків все частіше з'являються суїцидальні думки, депресії, кризи психічного здоров'я", - пояснює вона.

Але й зазначає, що часом політики свідомо використовують саме мову ворожнечі та не борються з нею на державному рівні.