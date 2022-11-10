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"Были огромные скандалы": певица Вера Кекелия чуть не развелась с мужем

Вера Кекелия едва не развелась с мужем перед войной (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская певица и звезда "Женского квартала" Вера Кекелия рассказала, что перед полномасштабным вторжением России в Украину чуть не развелась с мужем. У пары был период, когда они не могли найти общий язык.

Об этом она рассказала в интервью ЖВЛ.

Как выяснилось, муж певицы Роман уже в декабре был уверен в наступлении РФ и просил жену с сыном уехать из Украины, но она отказалась.

После этого они начали сильно скандалить и уже хотели развестись, даже несмотря на беременность артистки.

"Он мне говорил, что надо ехать, а я ему говорила: "Ты в своем уме? Куда ехать, зачем ехать? Ничего не будет". И у нас были скандалы огромные. Мы решали, что будем разводиться. Вы как упираетесь друг в друга и не слышите", - сказала певица.

Вера Кекелия рассказала, что хотела расстаться с мужчиной (скрин)

По ее словам, их отношения наладились на расстоянии. Уже перед родами Вера уехала рожать в Грузию, а ее муж остался в Киеве. Побывав в одиночестве, они осознали, что не будут разводиться и хотят быть вместе.

"Рома остался один, без нас. Ему тоже было нелегко. Ты многое переоцениваешь. Я также почувствовала, что мне не хватает Ромы. Я четко ответила, что мне лучше с мужем", - рассказала телеведущая.

Вера Кекелия с мужем (instagram.com/kekeliavera)

Также Кекелия призналась, что рожала с женой своего брата. Однако сожалеет, что Романа не было в тот момент рядом.

Вера Кекелия с мужем (instagram.com/kekeliavera)

Ранее Кекелия рассказывала, с какими серьезными проблемами столкнулась после родов в Грузии.

Также мы писали, что украинская модель Виктория Маремуха в первый раз стала мамой.

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Вера Кекелияпевец