Не были готовы: Jerry Heil и Alyona Alyona признались, как реагировали на хейт во время Евровидения 2024

Как Jerry Heil и Alyona Alyona реагировали на хейт

По словам рэперши, каждый раз, когда она думала, что хейтерам уже не осталось к чему придраться, люди находили повод и делали это.

"Нет предела удивлению, к чему еще прицепятся люди. Ты думаешь, что уже все. И именно пик этого всего для меня лично стал день попадания в Книгу рекордов Гиннеса за максимальное количество переобуваний в один день", - поделилась Alyona Alyona.

"Просто так тебя гнобили, гнобили, а на следующее утро ты просыпаешься и "любовь", - добавила она.

Jerry Heil и Alyona Alyona (фото: instagram.com/thejerryheil)

Впоследствии Jerry поинтересовалась у Алены, были ли те, кто извинился перед ней и сказал, что изменил свое мнение.

"В том то дело, что даже были те, кто писал: "Я сначала тебя после Нацотбора ненавидел, но как увидел номер, изменил мнение", - рассказала Alyona Alyona.

Сама же Jerry Heil призналась: она не думала, что столкнется с таким количеством хейта.

За что хейтили артисток

После выхода конкурсной песни девушек в сети поклонники разделились на два лагеря. Одни выражали свое искреннее восхищение от трека, а другие неустанно повторяли, что образ Матери Терезы, упомянутый в песне, является довольно провокационным. И приводили противоречивые факты из ее биографии.

По словам исполнительниц, они провели детальное расследование по этой теме и пришли ко многим выводам.

В частности, отметили, что фаны неправильно растолковали текст, и образ Матери Терезы был использован как общее олицетворение добра, света и женственности.