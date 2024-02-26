ua en ru
Пн, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не могла дышать и была на ИВЛ: во Львове у девочки на языке обнаружили опасную кисту

Львов, Понедельник 26 февраля 2024 12:13
UA EN RU
Не могла дышать и была на ИВЛ: во Львове у девочки на языке обнаружили опасную кисту Во Львове у ребенка на языке обнаружили опасную кисту (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове спасли двухмесячного ребенка, который не мог дышать и две недели находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Известно, что дыхательные пути ребенка заблокировала киста.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Детской больницы Святого Николая.

В каком состоянии была девочка

Вероника из Тернопольской области, она родилась преждевременно - на 37-й неделе беременности. Первые три недели жизни девочка была совершенно здорова. Однако затем вдруг возникли хрипы и затрудненное дыхание.

Тернопольские врачи диагностировали новорожденному пневмонию и начали соответствующее лечение. Однако Веронике только хуже стало сложно глотать и дышать.

Врачи сделали КТ и обнаружили, что на корне языка ребенка образовалась большая киста - размером 1 см 3 мм. Она постепенно росла, а это - риск для жизни.

Врачи отметили, что в любой момент ребенок мог задохнуться. Потому нужно было немедленно удалять новообразование.

Не могла дышать и была на ИВЛ: во Львове у девочки на языке обнаружили опасную кистуВо Львове врачи спасли двухмесячного ребенка с опасной кистой на языке (фото: facebook.com/people/Детская-Больница-Святого-Николая)

Как удалили кисту

Врачи провели Веронике бронхоскопию. Постепенно отек горла начал увеличиваться - девочке становилось все труднее дышать. Врачам пришлось ввести интубационную трубку, подключить кроху к аппарату искусственной вентиляции легких и ввести в состояние медикаментозной комы.

Прежде чем выполнить срочную операцию по удалению кисты, врачам пришлось провести Веронику переливание крови - из-за низкого уровня гемоглобина.

Ради спасения ребенка специалисты объединили свои усилия с коллегами больницы Святого Пантелеймона. Ведь это довольно сложное вмешательство - маленький ребенок и, соответственно, слишком малое операционное поле.

В результате врачи успешно удалили новообразование и разблокировали дыхательные пути младенца.

Сейчас девочка уже полностью поправилась и вернулась с родителями домой.

Не могла дышать и была на ИВЛ: во Львове у девочки на языке обнаружили опасную кистуНе могла дышать и была на ИВЛ: во Львове у девочки на языке обнаружили опасную кистуНе могла дышать и была на ИВЛ: во Львове у девочки на языке обнаружили опасную кистуВо Львове врачи спасли двухмесячного ребенка с опасной кистой на языке (фото: facebook.com/people/Детская-Больница-Святого-Николая)

Ранее мы сообщали, что во Львове врачи спасли недоношенному мальчику зрение.

Также мы писали, что в Днепре ребенок проглотил булавку. Врачи спасли необычным способом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов дитина лікування дітей
NEWS
Украинские военные отошли от села Ласточкино, - ВСУ
Украинские военные отошли от села Ласточкино, - ВСУ