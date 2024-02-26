Не могла дышать и была на ИВЛ: во Львове у девочки на языке обнаружили опасную кисту

Во Львове спасли двухмесячного ребенка, который не мог дышать и две недели находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Известно, что дыхательные пути ребенка заблокировала киста.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Детской больницы Святого Николая .

В каком состоянии была девочка

Вероника из Тернопольской области, она родилась преждевременно - на 37-й неделе беременности. Первые три недели жизни девочка была совершенно здорова. Однако затем вдруг возникли хрипы и затрудненное дыхание.

Тернопольские врачи диагностировали новорожденному пневмонию и начали соответствующее лечение. Однако Веронике только хуже стало сложно глотать и дышать.

Врачи сделали КТ и обнаружили, что на корне языка ребенка образовалась большая киста - размером 1 см 3 мм. Она постепенно росла, а это - риск для жизни.

Врачи отметили, что в любой момент ребенок мог задохнуться. Потому нужно было немедленно удалять новообразование.

Во Львове врачи спасли двухмесячного ребенка с опасной кистой на языке (фото: facebook.com/people/Детская-Больница-Святого-Николая)

Как удалили кисту

Врачи провели Веронике бронхоскопию. Постепенно отек горла начал увеличиваться - девочке становилось все труднее дышать. Врачам пришлось ввести интубационную трубку, подключить кроху к аппарату искусственной вентиляции легких и ввести в состояние медикаментозной комы.

Прежде чем выполнить срочную операцию по удалению кисты, врачам пришлось провести Веронику переливание крови - из-за низкого уровня гемоглобина.

Ради спасения ребенка специалисты объединили свои усилия с коллегами больницы Святого Пантелеймона. Ведь это довольно сложное вмешательство - маленький ребенок и, соответственно, слишком малое операционное поле.

В результате врачи успешно удалили новообразование и разблокировали дыхательные пути младенца.

Сейчас девочка уже полностью поправилась и вернулась с родителями домой.

Во Львове врачи спасли двухмесячного ребенка с опасной кистой на языке (фото: facebook.com/people/Детская-Больница-Святого-Николая)