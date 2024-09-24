"Была долгая ссора, а меня наказали": Инна Мирошниченко потрясла признанием о своем детстве

Так, Мирошниченко часто позволяет своим детям одевать разную обувь, выходить на улицу в пижаме, костюмах супергероев или в юбке поверх штанов, или же с разукрашенным маркером лицом. Блогерша не видит ничего страшного в этом, более, она считает, что так дети могут проявлять свою самостоятельность и делать собственный выбор. Однако в детстве самой Инны все было иначе.

Именно о такой истории она поведала своим подписчикам.

"Мы с бабушкой, собирались ехать в Гидропарк. Я была маленькой, носила только плавки. Но очень хотела прикрыть грудь, чтобы быть, как бабушка. Поэтому я надела ее бюстгальтер”, -вспомнила мама четверых детей.

Однако и бабушка, и ее подруга были неумолимы и категорично сказали девочке, что в таком виде никто никуда не пойдет.

"Я тоже была достаточно категоричной и слезами доказывала, что либо так, либо никак. Помню этот день. Дальше была долгая ссора, никто никуда не уехал, а меня наказали. Ибо я испортила всем выходной", - отметила Инна в посте.

Инна с детьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Тогда маленькая девочка не понимала, почему взрослым можно так пойти, а ей нет. Впрочем, Мирошниченко не сдалась и потом еще много раз отстаивала свое мнение. Однажды ей удалось пойти на день рождения в теплой зимней бабушкиной шапке - и это при том, что на улице было +35°С.

"И я помню свои эмоции радости. Я есть я. Я могу быть кем угодно. Я владею своим телом и принимаю решение относительно себя", - подчеркнула супруга телеведущего.

Супруги не боятся воспитывать в детях личности (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Именно с этого, как считает Инна, началось формирования ее самостоятельности и независимости.

"Поэтому да, я спокойно реагирую на разную обувь, костюмы супергероев или пижаму на улицу. Ибо вдруг для них это так же важно, как для меня в свое время. Выбор. Это не просто слово", - подытожила она.

Напомним, Инна и Тимур Мирошниченки воспитывают 4-х детей. Биологическими являются лишь двое детей - 6-летняя Мия и 4-летний Марко. А 3-летнего Марселя и 8-летнюю Ангелину они усыновили или, как сами говорят, "родили сердцем".

Инна Мирошниченко с мужем и детьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)