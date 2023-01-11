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Призвал захватить Киев. СБУ разоблачила прислужника УПЦ МП

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Житомир, Среда 11 января 2023 12:38
Призвал захватить Киев. СБУ разоблачила прислужника УПЦ МП Фото: СБУ разоблачила прислужника УПЦ МП, призвавшего россиян захватить Киев (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Прислужник монастыря УПЦ Московского патриархата в Житомирской области призвал россиян захватить Киев. Ему объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Пособником россиян оказался прислужник Спасо-Покровского женского монастыря местной епархии УПЦ МП. После начала полномасштабной войны он публично поддержал оккупантов и оправдывал их преступления.

Священнослужитель присоединился к прокремлевскому Telegram-сообществу "русская весна". Он призвал врага захватить Киев и уничтожать украинцев. Мужчина восхвалял России за ракетные обстрелы Украины, в том числе атаки на энергетику, школы и больницы.

Поклонник "русского мира" в своих сообщениях дискредитировал украинскую армию и призвал не вступать в ряды защитников.

По инициативе СБУ была проведена психолого-лингвистическая экспертиза, подтвердившая, что публикации прислужника УПЦ ПМ угрожают государственной безопасности.

Мужчине объявили подозрение по ч. 1 ст. 436-2 УКУ (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины). Следствие продолжается.

Фото: СБУ разоблачила прислужника УПЦ МП, призвавшего россиян захватить Киев (ssu.gov.ua)

Напомним, митрополит Тульчинской епархии УПЦ (МП) в Винницкой области пойдет под суд в поддержку России и войны.

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