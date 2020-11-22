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На Буковині троє молодих людей тримали кішку над багаттям заради відео для соцмереж

Неділя 22 листопада 2020 17:43
На Буковині троє молодих людей тримали кішку над багаттям заради відео для соцмереж
Багаття (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Хлопці тримали тварину над багаттям заради відео

На Буковині троє молодих людей, один з яких неповнолітній, тримали кішку над багаттям і говорили, що хочуть її спалити. Все це вони зняли на відео і виклали в соціальні мережі.

Правоохоронці вже встановили автора відео і всіх учасників знущання з тварини. Ними виявилися троє буковинців. За словами хлопців, таким чином вони розважалися і не хотіли заподіяти шкоду тварині. Про це повідомляє поліція Чернівецької області.

Зараз співробітники сектору ювенальної превенції Кіцманського відділу поліції проводять ретельну перевірку даної події. Правоохоронці вже провели з хлопцями та їхніми батьками роз'яснювальну бесіду.

Варто зазначити, що за жорстоке поводження з тваринами існує адміністративна та кримінальна відповідальність. Адміністративна - тягне за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини, а кримінальна - передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років.

Нагадаємо, в Запоріжжі власник лабрадора знущався зі своєї собаки, яку позбавив двох очей. Тварина знаходиться у ветеринарній клініці, але шансів на порятунок у неї практично немає.

Раніше в Києві жінка відбила собаку у трьох гицелів і врятувала їй життя. Троє чоловіків прив'язали собаку ланцюгом до дерева, били її, а потім ножем перерізали горло.

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