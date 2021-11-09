ru ua
Вт, 09 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У Херсоні почали будувати школу, на яку чекали ще з 1992 року

Новость на русском →
Херсон, Вівторок 09 листопада 2021 10:21
У Херсоні почали будувати школу, на яку чекали ще з 1992 року Фото: у Херсоні почали будувати школу (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Херсоні розпочали будівництво нової загальноосвітньої школи №23 для жителів 4-го Таврійського мікрорайону. Заклад освіти, який зводять “з нуля” у рамках програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”, зможе прийняти до 600 учнів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Херсонської ОДА.

На нову школу жителі мікрорайону чекали з 1992 року. У новій будівлі розташують 20 класів по 30 осіб.

"На сьогодні укладено договір з підрядною організацією ТОВ "ПМК №132". Також ведеться підготовка для виконання будівельно-монтажних робіт", - йдеться у повідомленні обласної адміністрації.

У рамках проєкту робочі розберуть залишки існуючих конструкцій стін школи (які почали зводити у 90-их, але "заморозили"), залізобетонні конструкції та перекриття. Після цього фахівці облаштують фундамент, зведуть підвал, стіни і всі надземні частини школи.

Нагадаємо, будівництво та відновлення об'єктів соціальної інфраструктури є одним з пріоритетів програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво
NEWS
Зеленський підписав закон про НАБУ
Зеленський підписав закон про НАБУ
DAILY
Річна ціна газу для населення може зрости. Про що домовилися з МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Річна ціна газу для населення може зрости. Про що домовилися з МВФ