На Буковині директор ліцею назвав жінку "затичкою", а дітей порівняв з товарами: відео скандалу

З чого виник скандал

Так, інцидент стався 29 серпня. Під час зборів обговорювали питання, що стосуються місцевої школи. Там після реорганізації замість дев'яти класів залишилися тільки чотири початкових.

Як розповіла місцева жителька Домініка Полянська, люди проти того, щоб їхні діти замість школи ходили в ліцей. Також вона звинуватила в закритті старших класів директора ліцею. Щобільше, жінка зазначила, що він порівнював учнів з товаром.

"Він закрив нашу школу. А те приміщення, де навчалися старші класи - вже на щось "помічене". Воно ж в нормальному стані! А він прийшов до нас нахабно і сказав:" Так і так, ваші діти будуть вчитися в Глибоці", — розповіла жінка.

Під час розмови директор ліцею Дмитро Глобак назвав Домініку Полянську "затичкою". Також жінка зажадала вибачень, але так і не отримала.

Керівник навчального закладу пояснив свій вчинок.

"Коли я намагався відповісти на їхні запитання, це обличчя мене перебивала, вигукувала і все коментувала. Мені не давали можливості сформулювати пропозиції і постійно кидали якісь репліки, вигуки, крики, шум. Я сказав цій жінці, що вона поводиться як затичка", - каже керівник ліцею Дмитро.

Окрім того, у своєму висловлюванні чоловік нічого поганого не бачить. Також він не мав на меті образити жінку, але й не розуміє, чому вона так відреагувала на це.

"Якщо відкрити український словник або Вікіпедію, то воно трактується наступним чином: це пробка, або якась певна кількість речовини, яка заважає надходженню чогось. Я в цьому слові не бачу нічого образливого ", — додав він.

Вкінці Домініка Полянська написала заяву в поліцію, а Дмитро Глобак звинуватив місцевих жителів у підготовленій атаці у свій бік.