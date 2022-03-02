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На Буковині 82-річний дідусь перерахував ЗСУ всі накопичення - 100 тисяч гривень та 10 тисисяч доларів

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Середа 02 березня 2022 16:06
На Буковині 82-річний дідусь перерахував ЗСУ всі накопичення - 100 тисяч гривень та 10 тисисяч доларів Пенсіонер перерахував ЗСУ всі свої заощадження (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Чернівецькій області 82-річний мешканець Новодністровська перерахував на підтримку Збройних сил України 10 тисяч доларів та 100 тисяч гривень особистих накопичень.

Про це у Facebook повідомила Новодністровський міський голова Наталія Цимбалюк.

Зокрема, Шевчук Микола Григорович, мешканець міста Новодністровськ, завжди був небайдужим до своєї країни. Чоловік перерахував усі свої заощадження на підтримку української армії - 100 000 гривень і 10 000 доларів США.

"Що таке війна, наше старше покоління знає ще краще, як ми. Бо в їхньому житті це друга кривава війна", - йдеться у дописі.

На Буковині 82-річний дідусь перерахував ЗСУ всі накопичення - 100 тисяч гривень та 10 тисисяч доларів

На Буковині 82-річний дідусь перерахував ЗСУ всі накопичення (facebook.com/people/Наталя-Цимбалюк)

Додамо, що 24 лютого за вказівкою президента країни-агресора Володимира Путіна Росія розпочала війну з Україною. Відтоді окупанти обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури.

Раніше ми повідомляли, що НБУ спростив для банків зарахування готівкових коштів на підтримку армії.

Тако ми писали, що ЗСУ спалили колону окупантів, що обстріляли будинки у Макарові.

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