На Буковині 82-річний дідусь перерахував ЗСУ всі накопичення - 100 тисяч гривень та 10 тисисяч доларів

У Чернівецькій області 82-річний мешканець Новодністровська перерахував на підтримку Збройних сил України 10 тисяч доларів та 100 тисяч гривень особистих накопичень.

Про це у Facebook повідомила Новодністровський міський голова Наталія Цимбалюк.

Зокрема, Шевчук Микола Григорович, мешканець міста Новодністровськ, завжди був небайдужим до своєї країни. Чоловік перерахував усі свої заощадження на підтримку української армії - 100 000 гривень і 10 000 доларів США.

"Що таке війна, наше старше покоління знає ще краще, як ми. Бо в їхньому житті це друга кривава війна", - йдеться у дописі.

На Буковині 82-річний дідусь перерахував ЗСУ всі накопичення (facebook.com/people/Наталя-Цимбалюк)

Додамо, що 24 лютого за вказівкою президента країни-агресора Володимира Путіна Росія розпочала війну з Україною. Відтоді окупанти обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури.