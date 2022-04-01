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Розвідка розповіла, як російські банки фінансують війну в Україні

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Київ, П'ятниця 01 квітня 2022 17:26
Розвідка розповіла, як російські банки фінансують війну в Україні Фото: стало відомо, як російські банки фінансують війну проти України (УНІАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Головне управління розвідки Міністерства оборони з'ясувало, як російські банки незважаючи на санкції продовжують фінансувати війну проти України. Серед кредитних організацій відзначені "Газпромбанк" і "Промсвязьбанк".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначили в розвідці, зокрема було встановлено, що через "Газпромбанк" і "Промсвязьбанк" здійснюються закупівлі безпілотників, комплектуючих для військової техніки і засобів радіоелектронної розвідки для підрозділів 47 танкової дивізії (Муліно, Нижегородська область, РФ).

У ГУР звернули увагу, що" Газпромбанк " досі не відключений від міжнародної банківської системи SWIFT. Санкції щодо кредитної організації ввела поки тільки Великобританія.

"Цей банк є головною установою, через яку європейці проводять оплату за постачання російських енергоносіїв", - уточнили в розвідці.

Своєю чергою, "Промсвязьбанк" 12 березня потрапив до переліку фінансових установ, відключених від системи SWIFT.

Нагадавши, ЄС готує нові санкції проти банківського сектора Росії, однак в обмежувальних списках відсутні найбільші російські банки - "Сбербанк" і "Газпромбанк".

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