Будут свежими и вкусными: как хранить вишни максимально долго

Как выбрать самые лучшие вишни

Вишня не созревает после сбора, поэтому очень важно покупать только спелые плоды.

Ищите глубокий темно-красный или бордовый цвет - в зависимости от сорта.

- в зависимости от сорта. Поверхность должна блестеть , а ягоды быть упругими на ощупь, не слишком мягкими и не слишком твердыми.

, а ягоды быть упругими на ощупь, не слишком мягкими и не слишком твердыми. Плодоножки должны быть зелеными , гибкими, без признаков подсыхания.

, гибкими, без признаков подсыхания. Избегайте ягод с пятнами, трещинами или другими дефектами - они портятся быстрее всего. Важно также проверить аромат - свежие вишни имеют приятный фруктовый запах.

Как хранить вишни в холодильнике

После покупки не оставляйте ягоды при комнатной температуре - тепло ускоряет процесс порчи. Лучше всего положить вишни в широкую неглубокую емкость, не закрывая крышкой.

Ягоды должны лежать в один слой, без лишнего давления сверху - это уменьшает риск образования синяков. Обязательно удаляйте испорченные или подгнившие экземпляры, так как они быстро заражают остальные.

И главное - не мойте перед хранением: влага ускоряет появление плесени. Если все сделать правильно, вишни сохранятся в холодильнике до 5 дней.

Как правильно мыть вишни

Мыть ягоды следует только непосредственно перед употреблением - иначе они быстро испортятся. Для легкой очистки достаточно промыть в дуршлаге под холодной проточной водой.

Если хотите глубже очистить ягоды от грязи и химикатов, используйте раствор уксуса: стакан уксуса на литр воды, замочить на 15-20 минут. После этого обязательно хорошо промойте вишни чистой водой.

Аккуратно высушите их бумажным полотенцем, избегая повреждений. Такой способ мытья особенно полезен для ягод с рынка или из собственного сада.

Вишни, к сожалению, недолго сохраняют свою свежесть без замораживания (фото: Freepik.com)

Как заморозить вишни правильно

Заморозка - лучший способ сохранить вишню на зиму без потери вкуса. Сначала тщательно переберите ягоды, удалите косточки, плодоножки и остатки влаги. Вишни выложите в один слой на противень, застеленный пергаментом, и замораживайте 2-3 часа.

Затем пересыпьте в герметичные пакеты или контейнеры, чтобы хранить в морозильной камере. Такие ягоды не слипаются и легко достаются порциями. Храниться они могут до 12 месяцев без потери вкуса.

Как лучше размораживать вишни

Для выпечки, смузи или джемов вишни можно использовать сразу из морозилки - размораживание не требуется. Если планируете есть ягоды свежими или добавлять в салаты, лучше переместить их в холодильник на ночь.

Другой быстрый способ - положить герметичный пакет с вишнями в миску с холодной водой на 30-60 минут. Не используйте горячую воду - это ухудшает текстуру ягод.