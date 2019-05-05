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Алергія на тварин: Комаровський прояснив важливий момент

STYLERЖиття    05.05.2019 - 10:28
Алергія на тварин: Комаровський прояснив важливий момент
Доктор Комаровський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Євген Комаровський розповів про основну помилку батьків

Євген Комаровський розповів, що робити у разі алергії на тварин. Також доктор розвінчав поширений міф, який найчастіше можна почути щодо даного захворювання. Відповідний запис експерт опублікував у соцмережі Instagram.

Комаровський повідомив, що основною помилкою є те, що батьки намагаються заховати дитину від собак або кішок, щоб уникнути проблеми. Однак це є в корені невірним рішенням.

Відео: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

"Якщо ви маєте, наприклад, алергію на собаку і вирішили, що, якщо дитина до п'яти років не побачить собак, то у неї не буде такої проблеми - це страшна помилка", - зазначив лікар.

Експерт стверджує, що дітям потрібно показати домашніх тварин якомога раніше, щоб імунна система ознайомилася з потенційним алергеном і реагувала на нього, як на нормальне явище.

Раніше Комаровський розвіяв популярні міфи про вітряну віспу. Він стверджує, що найчастіше захиститися від вітрянки намагаються за допомогою вакцинації. Дана практика має місце бути, однак можна спробувати "зустрітися" з цим вірусом та перехворіти.

Нагадаємо, що Комаровський розповів про необхідність подушки для дитини.

Ми писали, що експерт зруйнував міфи про дезінфекцію води.

Все, що можна зробити: Комаровський розповів, як вціліти при зустрічі з вірусом Головні принципи безпечного харчування: поради доктора Комаровського
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