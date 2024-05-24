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Будут радовать глаз: 8 цветов, которые быстро растут в саду

Какие цветы быстро растут в саду (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Если вам не терпится иметь красивый цветущий сад - это не проблема. Есть много цветков, которые быстро растут и помогают достичь желаемого результата.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Martha stewart.

Бархатцы

Во многих садах можно увидеть такой цветок. Такие цветки отлично смотрятся для украшения садов, придомовых участков, балконов.

К тому же они очень неприхотливы к условиям роста. Бархатцы имеют хорошее преимущество в том, что после цветения можно собрать их семена, которые пригодятся в следующем году.

Бархатцы (wikipedia.org)

Настурция

Впечатляет своим великолепием разнообразных сортов. Отлично растет сразу при посеве в открытую почву в мае. Цветение наступает уже в июне и продолжается до наступления первых холодов.

Настурция (фото: wikipedia.org)

Ипомея

Петунии

(фото: wikipedia.org)

Братцы

Они внесут волшебный цвет в ваш ландшафт благодаря своим прекрасным цветам, которые могут быть фиолетового, розового, желтого и других. Они предпочитают более мягкие температуры и дают лучшие цветы в прохладные дни весны.

Братцы (

Календула

Цветок является вторым по распространенности на садовых и приусадебных участках в Украине. Она довольно быстро сходит с семян.

Сеют в землю календулу уже в апреле, а цвести начинает с июня и все лето. Календула также отгоняет своим запахом разных вредителей.

Календула (фото: wikipedia.org)

Матиола

Цветок цветет красиво и продолжительно, не требует особого ухода.

Цветение материолы начинается уже в мае. Сразу в почву можно сеять только в южных регионах. На рассаду семена сажают в марте. Цветок ценится не только за хорошее цветение, но и отличный медовый аромат.


Матиола (фото: wikipedia.org)

Колокольчики

Это хорошее многолетнее растение, произрастающее 70 сантиметров в высоту. Приблизительно за сезон достигает 30-35 сантиметров. Цветет фиолетово-голубыми или белыми цветками.

Выращивать в горшках очень просто, потому что нужно поставить его на солнечное место и периодически поливать.

Колокольчики (фото: wikipedia.org)

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