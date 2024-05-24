Будут радовать глаз: 8 цветов, которые быстро растут в саду

Если вам не терпится иметь красивый цветущий сад - это не проблема. Есть много цветков, которые быстро растут и помогают достичь желаемого результата.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Martha stewart.
Во многих садах можно увидеть такой цветок. Такие цветки отлично смотрятся для украшения садов, придомовых участков, балконов.
К тому же они очень неприхотливы к условиям роста. Бархатцы имеют хорошее преимущество в том, что после цветения можно собрать их семена, которые пригодятся в следующем году.
Впечатляет своим великолепием разнообразных сортов. Отлично растет сразу при посеве в открытую почву в мае. Цветение наступает уже в июне и продолжается до наступления первых холодов.
(фото: wikipedia.org)
Они внесут волшебный цвет в ваш ландшафт благодаря своим прекрасным цветам, которые могут быть фиолетового, розового, желтого и других. Они предпочитают более мягкие температуры и дают лучшие цветы в прохладные дни весны.
Цветок является вторым по распространенности на садовых и приусадебных участках в Украине. Она довольно быстро сходит с семян.
Сеют в землю календулу уже в апреле, а цвести начинает с июня и все лето. Календула также отгоняет своим запахом разных вредителей.
Календула (фото: wikipedia.org)
Цветок цветет красиво и продолжительно, не требует особого ухода.
Цветение материолы начинается уже в мае. Сразу в почву можно сеять только в южных регионах. На рассаду семена сажают в марте. Цветок ценится не только за хорошее цветение, но и отличный медовый аромат.
Матиола (фото: wikipedia.org)
Это хорошее многолетнее растение, произрастающее 70 сантиметров в высоту. Приблизительно за сезон достигает 30-35 сантиметров. Цветет фиолетово-голубыми или белыми цветками.
Выращивать в горшках очень просто, потому что нужно поставить его на солнечное место и периодически поливать.
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