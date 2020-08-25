Як працюватимуть школи з 1 вересня: в МОЗ назвали нові правила

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як будуть працювати школи з 1 вересня, і в яких випадках весь клас змушений буде відправитися на самоізоляцію.

Нові правила озвучив на брифінгу 25 серпня міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пообіцявши найближчими днями оприлюднити і відправити всім навчальним закладам список вимог.

Головні правила роботи шкіл з 1 вересня в Україні:

Учням 1-4 класів буде дозволено пересуватися по навчальному закладу без масок і респіраторів.

В регіонах з "помаранчевою зоною", вчителі будуть користуватися захисними щитками і зобов'язані дотримувати дистанцію. Іншим - у "зеленій" та "жовтій" зоні досить дотримуватися соціальної дистанції.

Якщо у когось з учнів виявлять коронавірус, весь клас змушений буде відправитися на самоізоляцію.

Дозатори і антисептики повинні бути встановлені на вході в усіх навчальних закладах.

Крім того, зазначили у відомстві, після кожного уроку діти та вчителі в обов'язковому порядку повинні будуть мити руки.

Раніше ми писали про медогляди у школах. Стало відомо, до чого варто приготуватися дітям і батькам.

Також повідомлялося, що у МОЗ пояснили, які обмеження будуть у школах різних карантинних зон.