Як працюватимуть школи з 1 вересня: в МОЗ назвали нові правила

Школярі повинні будуть дотримуватися карантинних правил у навчальних закладах з 1 вересня 2020 року
У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як будуть працювати школи з 1 вересня, і в яких випадках весь клас змушений буде відправитися на самоізоляцію.
Нові правила озвучив на брифінгу 25 серпня міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пообіцявши найближчими днями оприлюднити і відправити всім навчальним закладам список вимог.
Головні правила роботи шкіл з 1 вересня в Україні:
Крім того, зазначили у відомстві, після кожного уроку діти та вчителі в обов'язковому порядку повинні будуть мити руки.
Раніше ми писали про медогляди у школах. Стало відомо, до чого варто приготуватися дітям і батькам.
Також повідомлялося, що у МОЗ пояснили, які обмеження будуть у школах різних карантинних зон.