ru
ua

Як працюватимуть банки на День незалежності України: з'явився графік

Автор: Людмила Жукова

На довгих вихідних українські банки не будуть працювати

На довгі вихідні з 22 до 24 серпня в Україні банки працювати не будуть. Всі фінансові установи не будуть функціонувати через святкування Дня Незалежності України. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

В цей період з 22 по 24 серпня в країні будуть довгі вихідні, оскільки свято Дня незалежності припадає на понеділок.

"НБУ затвердив календар вихідних днів, згідно з яким у серпні всі банки будуть закриті на вихідні-з суботи по понеділок включно. Банківські вихідні, затверджені Нацбанком, збігається із загальним графіком святкових і вихідних днів в Україні", - сказано в повідомленні на сайті.

Державне свято День Незалежності щорічно відзначають 24 серпня, і в 2020 році дата припадає на понеділок. Таким чином перший робочий день наступного тижня буде офіційним вихідним. Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю.

Популярні новини

Робочі дні після Дня Незалежності розпочнуться з вівторка і триватимуть по п'ятницю включно.

Відзначимо також, що в цю неділю, 23 серпня, українці будуть святкувати День державного прапора України.

Раніше стало відомо, як в Україні відзначатимуть День незалежності.

Також ми писали про те, що в Україні з'являться нові державні свята і розповідали, коли будемо відзначати.

Прогноз погоди
► Я така щаслива! У Луцьку 41-річна українка народила вже 17-ту дитину (фото) ► Україну почне заливати моторошним зливами: яким областям підготуватися до негоди
Читати всі новини