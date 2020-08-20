Як працюватимуть банки на День незалежності України: з'явився графік

На довгі вихідні з 22 до 24 серпня в Україні банки працювати не будуть. Всі фінансові установи не будуть функціонувати через святкування Дня Незалежності України. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

В цей період з 22 по 24 серпня в країні будуть довгі вихідні, оскільки свято Дня незалежності припадає на понеділок.

"НБУ затвердив календар вихідних днів, згідно з яким у серпні всі банки будуть закриті на вихідні-з суботи по понеділок включно. Банківські вихідні, затверджені Нацбанком, збігається із загальним графіком святкових і вихідних днів в Україні", - сказано в повідомленні на сайті.

Державне свято День Незалежності щорічно відзначають 24 серпня, і в 2020 році дата припадає на понеділок. Таким чином перший робочий день наступного тижня буде офіційним вихідним. Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю.

Робочі дні після Дня Незалежності розпочнуться з вівторка і триватимуть по п'ятницю включно.

Відзначимо також, що в цю неділю, 23 серпня, українці будуть святкувати День державного прапора України.

Раніше стало відомо, як в Україні відзначатимуть День незалежності.

Також ми писали про те, що в Україні з'являться нові державні свята і розповідали, коли будемо відзначати.