ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Як працюватимуть банки на День Незалежності: з'явився графік

Новость на русском →
Понеділок 16 серпня 2021 22:01
Як працюватимуть банки на День Незалежності: з'явився графік Фото: НБУ розповів про роботу банків на День Незалежності
Автор: Роман Мирончук

Національний банк України визначив порядок роботи банківської системи України у зв'язку з Днем Незалежності і перенесенням робочих днів. Дні роботи банків переносяться з 23 серпня на 28 серпня.

Про це повідомив НБУ.

Міжбанківські перекази через систему електронних платежів з 21 по 24 серпня будуть здійснюватися 25 серпня. При цьому такі платежі 28 серпня будуть здійснені в той же день.

У Нацбанку також зазначили, що 23 серпня банки, в разі необхідності, можуть здійснювати касові операції. Крім того, у фінустановах повинні працювати банкомати, які повинні бути наповнені готівкою різних номіналів.

Як працюватимуть банки на День Незалежності: з'явився графік

Календар вихідних банків (НБУ)

Нагадаємо, українці відзначать ювілейну 30-ту річницю Незалежності у вівторок, 24 серпня. Вихідними будуть чотири дні поспіль, але один день доведеться відпрацювати.

Вихідними стануть 21, 22, 23 і 24 серпня. А також 29 число. Субота, 28 серпня, буде робочим днем ​​- відпрацювання за 23 число, попри те, що 23 серпня також свято - День державного прапора України.

Ми також писали про те, які вихідні та свята нас чекають у вересні 2021 року. Українці в перший місяць осені святкуватимуть День знань, Різдво Пресвятої Богородиці, День вихователя, Віри, Надії, Любові та матеpі їх Софії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України
LITE
Свято 16 серпня: що можна і не можна робити, кого сьогодні привітати
Свято 16 серпня: що можна і не можна робити, кого сьогодні привітати