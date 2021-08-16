Як працюватимуть банки на День Незалежності: з'явився графік
Національний банк України визначив порядок роботи банківської системи України у зв'язку з Днем Незалежності і перенесенням робочих днів. Дні роботи банків переносяться з 23 серпня на 28 серпня.
Про це повідомив НБУ.
Міжбанківські перекази через систему електронних платежів з 21 по 24 серпня будуть здійснюватися 25 серпня. При цьому такі платежі 28 серпня будуть здійснені в той же день.
У Нацбанку також зазначили, що 23 серпня банки, в разі необхідності, можуть здійснювати касові операції. Крім того, у фінустановах повинні працювати банкомати, які повинні бути наповнені готівкою різних номіналів.
Календар вихідних банків (НБУ)
Нагадаємо, українці відзначать ювілейну 30-ту річницю Незалежності у вівторок, 24 серпня. Вихідними будуть чотири дні поспіль, але один день доведеться відпрацювати.
Вихідними стануть 21, 22, 23 і 24 серпня. А також 29 число. Субота, 28 серпня, буде робочим днем - відпрацювання за 23 число, попри те, що 23 серпня також свято - День державного прапора України.
Ми також писали про те, які вихідні та свята нас чекають у вересні 2021 року. Українці в перший місяць осені святкуватимуть День знань, Різдво Пресвятої Богородиці, День вихователя, Віри, Надії, Любові та матеpі їх Софії.