Как будут работать банки на День Независимости: появился график

Фото: НБУ рассказал о работе банков на День Независимости

Национальный банк Украины определил порядок работы банковской системы Украины в связи с Днем Независимости и переносом рабочих дней. Дни работы банков переносятся с 23 августа на 28 августа.

Об этом сообщил НБУ.

Межбанковские переводы через систему электронных платежей с 21 по 24 августа будут осуществляться 25 августа. При этом такие платежи 28 августа будут осуществлены в тот же день. В Нацбанке также отметили, что 23 августа банки, в случае необходимости, могут осуществлять кассовые операции. Кроме того, в финучреждениях должны работать банкоматы, которые должны быть наполнены наличными различных номиналов. Календарь выходных банков (НБУ)