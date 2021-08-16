Как будут работать банки на День Независимости: появился график
Национальный банк Украины определил порядок работы банковской системы Украины в связи с Днем Независимости и переносом рабочих дней. Дни работы банков переносятся с 23 августа на 28 августа.
Об этом сообщил НБУ.
Межбанковские переводы через систему электронных платежей с 21 по 24 августа будут осуществляться 25 августа. При этом такие платежи 28 августа будут осуществлены в тот же день.
В Нацбанке также отметили, что 23 августа банки, в случае необходимости, могут осуществлять кассовые операции. Кроме того, в финучреждениях должны работать банкоматы, которые должны быть наполнены наличными различных номиналов.
Календарь выходных банков (НБУ)
Напомним, украинцы отметят юбилейную 30-ю годовщину Независимости во вторник, 24 августа. Выходными будут четыре дня подряд, но один день придется отработать.
Выходными станут 21, 22, 23 и 24 августа. А также 29 число. Суббота, 28 августа, будет рабочим днем - отработка за 23 число, несмотря на то, что 23 августа также праздник - День государственного флага Украины.
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