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Как будут работать банки на День Независимости: появился график

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Понедельник 16 августа 2021 22:01
Как будут работать банки на День Независимости: появился график Фото: НБУ рассказал о работе банков на День Независимости
Автор: Роман Мирончук

Национальный банк Украины определил порядок работы банковской системы Украины в связи с Днем Независимости и переносом рабочих дней. Дни работы банков переносятся с 23 августа на 28 августа.

Об этом сообщил НБУ.

Межбанковские переводы через систему электронных платежей с 21 по 24 августа будут осуществляться 25 августа. При этом такие платежи 28 августа будут осуществлены в тот же день.

В Нацбанке также отметили, что 23 августа банки, в случае необходимости, могут осуществлять кассовые операции. Кроме того, в финучреждениях должны работать банкоматы, которые должны быть наполнены наличными различных номиналов.

Как будут работать банки на День Независимости: появился график

Календарь выходных банков (НБУ)

Напомним, украинцы отметят юбилейную 30-ю годовщину Независимости во вторник, 24 августа. Выходными будут четыре дня подряд, но один день придется отработать.

Выходными станут 21, 22, 23 и 24 августа. А также 29 число. Суббота, 28 августа, будет рабочим днем - отработка за 23 число, несмотря на то, что 23 августа также праздник - День государственного флага Украины.

Мы также писали о том, какие выходные и праздники нас ждут в сентябре 2021 года. Украинцы в первый месяц осени будут праздновать День знаний, Рождество Пресвятой Богородицы, День воспитателя, Веры, Надежды, Любови и матеpи их Софии.

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