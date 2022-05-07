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Субсидії та пільги 1 мільйону українців з постраждалих регіонів нарахували за новим механізмом

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Україна, Субота 07 травня 2022 11:51
Субсидії та пільги 1 мільйону українців з постраждалих регіонів нарахували за новим механізмом Фото: субсидії та пільги 1 мільйону українців нарахували за новим механізмом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Під час воєнного стану в Україні було запроваджено централізований механізм нарахування та виплати соціальних допомог, пільг та субсидій. Це дозволило забезпечити виплати більше ніж 1 мільйону людей з найбільш постраждалих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Як зазначили в прес-службі, у регіонах, де через бойові дії не працюють органи соціального захисту, люди отримують кошти на свої банківські картки, а ті, хто одержував через Укрпошту - готівкою через будь-яке відділення Ощадбанку або Укрпошти.

Зокрема 256 тисячам людей таким чином нараховані та профінансовані виплати різних видів соціальних допомог, а 800 тисячам отримувачів нараховані та профінансовані субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг.

Протягом воєнного стану Міністерство соціальної політики профінансувало 100% виплат субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг. У квітні на це було спрямовано 5,7 мільярдів гривень для 3,8 мільйонів отримувачів.

Також за квітень профінансована виплата 100% призначених соціальних допомог на суму 5,3 мільярдів гривень для близько 2,3 мільйонів отримувачів.

Нагадаємо, за даними Пенсійного фонду України, середній розмір пенсії за I квартал 2022 року зріс на 378,92 гривень або на 9,5% до 4370,45 гривень.

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Міністерство соціальної політики Субсидії в Україні
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