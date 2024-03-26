Будут мягкими несколько дней: как приготовить картофельные булочки с сочной начинкой

Что понадобится

Такие картофельные булочки остаются свежими и мягкими в течение следующих двух дней, в отличие от выпечки, приготовленной только из муки.

"Это просто невероятные булки, которые я буду готовить часто! Потому что такого мягкого теста я давно не делала", - отметила эксперт.

Дарья Дорошкевич отметила, что если тесто получается немного липким, то при формировании булочек каждый раз смазывайте руки растительным маслом.

Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:

вареный картофель - 200 г

картофельный отвар - 120 мл

масло - 2 ст.л

яйца куриные - 1 шт.

соль - 1 ч.л

сахар - 1 ст.л

дрожжи прессованные - 10 г

мука - 350 г

Для вкусной и сочной начинки понадобятся:

яйца куриные - 2 шт.

зеленый лук

сливочный творог - 2 ст.л

Способ приготовления

Из вареного картофеля и отвара сделайте однородную смесь (можно в блендере). Далее добавьте одновременно остальные ингредиенты и замесите однородное тесто.

Через 2-3 часа тесто хорошо подойдет и можно формировать булочки.

Для начинки сварите вкрутую яйца, почистьте и мелко нарежьте их. Пучок зеленого лука с зеленью измельчите и добавьте к яйцам. После этого положите 2 столовые ложки сливочного творога и размешайте.

Рабочую поверхность смажьте растительным маслом. Тесто разделите на 7 частей, на середину каждой выложите начинку и формуйте булочки смазанными в масле руками.

Выпекайте вкусные булочки 35-40 минут при температуре 180°C.

Рецепт картофельных булочек с начинкой (скриншот)