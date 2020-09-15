І будуть люди: перші серії епічного серіалу можна дивитися онлайн

Вийшли 1 і 2 серії історичної саги І будуть люди на СТБ. Довгоочікуваний серіал стартував на каналі 14 вересня. Перші епізоди 12-серійної екранізації роману-трилогії Анатолія Дімарова, що розповідає про долі непересічних людей, які жили на зламі найгостріших та найдраматичніших подій в історії України, можна дивитися онлайн.

1 серія "І будуть люди"

1901 рік. Заможний селянин-вдівець Свирид Івасюта привозить додому нову дружину Олену, на тридцять років молодшу за нього. Дівчина - сирота, її єдине багатство - врода. Про нерівний шлюб пліткують сусіди. Але найбільше переживає син Свирида Оксен, адже хлопець - майже ровесник молодої мачухи. З наближенням жнив Свирид бере до роботи наймита Василя Ганжу, з яким у Оксена давня ворожнеча. Між Ганжею і Оленою миттєво спалахує пристрасть. Минає рік. Олена народжує дівчинку Олесю. Якось Свирид прокидається серед ночі і не знаходить поруч ані дружини, ані дитини. Зник і наймит Ганжа. Свирид розуміє, що вони втекли, і разом із сином вирушає за ними. Батько і син наздоганяють утікачів. Свирид замикає Олену в клуні, а Ганжу вивозить на берег річки і жорстоко калічить. Повернувшись до дружини, він запитує в неї лише одне: чия Олеся донька - його чи Ганжі. Не дочекавшись відповіді, він втрачає контроль і вбиває дружину. У цей час на подвір’ї з’являється Ганжа і підпалює хату Свирида. Прибувають жандарми. Обох чоловіків заарештовують. Свирид отримує чотирнадцять років каторги, Ганжа - сім. Оксен залишається сам серед спаленого господарства з маленькою Олесею на руках. Минають роки…

1 серія серіалу "І будуть люди"

2 серія "І будуть люди"

Юна Таня Світлична виховується в сім’ї священика. За родинною традицією, вона навчається в Полтавському єпархіальному училищі, яке вже закінчила її старша сестра Зіна. Повернувшись додому в Хоролівку на канікули, вона зустрічає студента-медика Олега Мирославського, і вони закохуються одне в одного. Батьки ж вважають Олега поганою парою для Тані. Події 1917-1918 років змінюють життя героїв. Єпархіальне училище закривають. Старший брат Тані Федір приєднується до більшовиків і воює на їхньому боці. Більшовицькі гоніння на церкву підривають і без того слабке здоров’я батька Тані. На смертельному одрі він вимагає від дочки забути про Олега і поєднати долю з багатим господарем Оксеном Івасютою. Таня ледве знайома з Оксеном і не любить його. Водночас для її сім’ї такий шлюб був би порятунком від злиднів. Таня відповідає відмовою – вона кохає Олега. У цей час тато Олега - місцевий лікар - гине від рук червоноармійців-мародерів. Олег говорить Тані, що готовий з нею одружитися… але згодом. Спочатку він мусить помститися "червоним" за смерть свого батька. Олег іде воювати за УНР і не знає, коли повернеться. Таня у відчаї. Після порад сестри Зіни і чергових наполягань свого смертельно хворого тата вона погоджується вийти заміж за Оксена. Одружуючись із набагато молодшою жінкою, Оксен мимоволі повторює долю свого батька Свирида…

2 серія серіалу "І будуть люди"

Про що серіал "І будуть люди"

Кожен епізод проєкту присвячений різним героям та познайомить з їхніми історіями, життєвими переконаннями та складним вибором.

Події розгортаються на початку XX століття в одному селі Полтавської області. Згодом у життя простих людей увірветься Перша світова війна, Українська революція, прихід радянської влади, розкуркулення та Голодомор.

"Цей проєкт важливий для нашого суспільства. Його герої - наші прадіди, яким довелося жити у буремні часи і зіткнутися з однією з найбільших трагедій нашого минулого", - говорить креативний продюсер серіалу Олеся Лук’яненко.

Якими були українці та наша держава століття тому, чим жили наші предки, як вміли любити й за що боролися - дізнаємося у серіалі "І будуть люди".

З понеділка по четвер о 20:15 українцям показуватимуть одразу дві серії поспіль.

Графік виходу всіх серій "І будуть люди" (facebook.com/therewillbehumans)

Нагадаємо, що вперше в історії Голлівуд купив український фільм для показу в кіно.