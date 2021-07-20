Будуть ще аномальні рекорди температур: синоптик зробила важливе попередження про погоду

Синоптик зазначила, що при малохмарній погоді хвилі високих температур нагрівають земну поверхню і повітря, а це призводить до дуже високих температур.

Минулого тижня спекотне повітря в Україну прийшло з Середньої Азії та Каспію і через відсутність хмар і дощів утворився третій ефект - "феновий".

"Внаслідок тривалого дня і безхмарної погоди повітря ще більше нагрівається. Зрештою ми бачимо, що температура досягає + 35 градусів і вище. Але можуть бути окремі регіони, де, наприклад, накладається ще й третій ефект. Це так званий "феновий ефект", коли внаслідок того, що повітря перевалює через гірські масиви, він при опусканні ще більше прогрівається. І тоді ми можемо мати додатковий ефект для підвищення температури цього повітря. І саме такий ефект спостерігався в Канаді, коли там температура повітря досягала 49 градусів і більше, і врешті - решт горіли навіть населені пункти, не витримавши такої спеки", - пояснила Віра Балабух.

Синоптик зазначає, що такі ефекти та аномальне підвищення температур спостерігається останні п'ять років і це говорить про те, що відбувається прискорення кліматичних змін не тільки в Україні, але і в цілому на планеті. Такі спекотні хвилі будуть приходити в нашу країну все частіше й українців очікують періоди з аномально високою температурою в майбутньому.

"На жаль, вони дійсно будуть все частіше і частіше. Тобто це підвищення температури, яке у нас спостерігалося, воно буде і надалі, і цей процес стає більш інтенсивним. Все частіше і частіше ми говоримо про рекорди, і саме рекорди, пов'язані з аномально високою температурою", - додала експерт.

Як пояснює Віра Балабух, не в останню чергу це пов'язано зі зміною людської діяльності та викидом парникових газів.

"Вони є і будуть надалі, оскільки причиною цих змін є людська діяльність, зокрема викиди парникових газів, кількість яких, на жаль, не зменшується. Тобто парниковий ефект посилюється, і ми бачимо, що у нас зараз події розвиваються за найгіршим сценарієм, який прогнозували кліматологи", - підкреслила синоптик.