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Майбутній прем'єр РФ загримів у "Миротворець": що відомо

STYLERЖиття    16.01.2020 - 13:55
Майбутній прем'єр РФ загримів у "Миротворець": що відомо
Михайло Мішустін потрапив в "Миротворець" (Колаж РБК-Україна)

Майбутній прем'єр-міністр Росії потрапив в "Миротворець"

Михайло Мішустін потрапив у чорний список сайту "Миротворець" через відвідування оккупованого Криму. Російський політик повинен стати новим прем'єр-міністром РФ після Дмитра Медведєва. Днями президент РФ Володимир Путін висунув Мішустіна на посаду прем'єр-міністра країни.

На сайті "Миротворець" зазначено, що Мішустін є окупантом, який скоїв замах на суверенітет і територіальну цілісність України. Також він свідомо порушував державний кордон України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим.

Судячи з інформації на сайті, 29 липня 2015 року, будучи головою Федеральної податкової служби Росії, Мішустін відвідав податкову інспекцію в окупованій Ялті, де провів нараду з керівниками територіальних податкових органів Кримського федерального округу".

До речі, 15 січня 2020 року Путін вніс кандидатуру Мішустіна на посаду Голови Уряду Російської Федерації. Саме тоді політик і "загримів" до "Миротвореця".

Майбутній прем'єр РФ загримів у &quot;Миротворець&quot;: що відомо

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