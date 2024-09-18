"Буду скучать по тебе всю жизнь": дочь Делона высказалась о жизни без отца (фото)

Анушка Делон, дочь знаменитого французского актера Алена Делона, высказалась о нем спустя месяц после его смерти.
Что написала на этот счет 33-летняя актриса, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
Звезда почтила память родного человека и поделилась в соцсетях откровенными строчками. В частности, она призналась, что тяжело переживает потерю и будет испытывать печаль из-за этого всю свою жизнь.
"Месяц без тебя, и это вызывает у меня тревогу. Месяц без наших моментов, без моей руки у твоей, и так до конца... Месяц скучает по тебе внук. Он говорит мне: "Ты скучаешь по дедушке? Все хорошо. Мама, смотри на его фото, вот так". Уже месяц каждый день около полудня я думаю, что хочу позвонить, как каждый день до этого… Но это было раньше..." - написала Анушка.
"Я буду скучать по тебе всю жизнь... Всю жизнь ты будешь скучать по мужчинам своего сердца. Настоящим. Те, кто говорят, что думает. Они подразумевают то, что говорят. Делают, что говорят, и говорят, что делают. Те, кто делает правильный выбор и выполняет свои обещания.
Верные. Ты первый человек в моей жизни, который научил меня всему. И тот, кто меня снова научит. Кто продолжит жить подолгу. Как будто красиво было сказано 18 августа: "Делон не умер. Он стал вечным", - также написала она.
Делона не стало 18 августа (Фото: instagram.com/anouchkadelon)
Кроме того, Делон поделилась архивными кадрами с отцом, а также показала его фото, стоящее дома в знак памяти актера.
Дочь актера показала фото (Фото: instagram.com/anouchkadelon)
Напомним, Ален Делон ушел из жизни 18 августа. Свои последние дни он провел в собственном имении Ла Брюллери во французской коммуне Души. Рядом с ним находились родные.
Кроме дочери Анушки, у Делона остались сын Энтони, родившийся в период его отношений с Наталией Делон, и сын Ален Фабьен - от отношений с Розали ван Бремен (это родной брат Анушки).
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