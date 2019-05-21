Буду рвати і метати: дочка лідера "Кварталу 95" зробила заяву

Варя Кошова (фото: прес-служба 1+1)

Варя Кошова повертається на сцену проекту Голос. Діти і має намір перемогти

Дочка лідера "Кварталу 95" Євгена Кошового Варя візьме участь в 5 сезоні вокального шоу Голос. Діти, прем'єра якого відбудеться 26 травня на каналі 1+1.

Цікаво, що дівчинка вже виходила на сцену Голос. Діти. Це було в третьому сезоні - тоді юна вокалістка потрапила в команду Потапа і дійшла до етапу "бої".

"Я буду рвати і метати, щоб ще раз повернутися на цей проект", - пообіцяла тоді Варя зі сцени на всю країну.

Виступ Варі Кошової у третьому сезоні шоу Голос. Діти

Як видно, своє слово дівчинка стримала, і після двох з половиною років підготовки готова знову підкорити головну сцену країни.

За словами Варі, під час виступу на "сліпих прослуховуваннях" вона хвилювалася, але вже не так сильно, як перший раз.

Варя Кошова (фото: прес-служба 1+1)

"Мені подобається ця сцена й те, що тут потрібно дуже багато працювати. Це постійний розвиток, а конкуренція мотивує ставати краще", - каже донька Кошового.

Виступ Варі Кошової у третьому сезоні шоу Голос. Діти

Нагадаємо, що в день інавгурації Володимира Зеленського його колишній колега по студії "Квартал 95" Євген Кошовий зробив заяву про свої політичні амбіції.

Нагадаємо, не так давно Кошовий здивував користувачів мережі патріотичним жестом.