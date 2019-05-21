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Буду рвати і метати: дочка лідера "Кварталу 95" зробила заяву

STYLERТелешоу    21.05.2019 - 18:44
Буду рвати і метати: дочка лідера "Кварталу 95" зробила заяву
Варя Кошова (фото: прес-служба 1+1)

Варя Кошова повертається на сцену проекту Голос. Діти і має намір перемогти

Дочка лідера "Кварталу 95" Євгена Кошового Варя візьме участь в 5 сезоні вокального шоу Голос. Діти, прем'єра якого відбудеться 26 травня на каналі 1+1.

Цікаво, що дівчинка вже виходила на сцену Голос. Діти. Це було в третьому сезоні - тоді юна вокалістка потрапила в команду Потапа і дійшла до етапу "бої".

"Я буду рвати і метати, щоб ще раз повернутися на цей проект", - пообіцяла тоді Варя зі сцени на всю країну.

Виступ Варі Кошової у третьому сезоні шоу Голос. Діти

Як видно, своє слово дівчинка стримала, і після двох з половиною років підготовки готова знову підкорити головну сцену країни.

За словами Варі, під час виступу на "сліпих прослуховуваннях" вона хвилювалася, але вже не так сильно, як перший раз.

Буду рвати і метати: дочка лідера &quot;Кварталу 95&quot; зробила заяву

Варя Кошова (фото: прес-служба 1+1)

"Мені подобається ця сцена й те, що тут потрібно дуже багато працювати. Це постійний розвиток, а конкуренція мотивує ставати краще", - каже донька Кошового.

Виступ Варі Кошової у третьому сезоні шоу Голос. Діти

Нагадаємо, що в день інавгурації Володимира Зеленського його колишній колега по студії "Квартал 95" Євген Кошовий зробив заяву про свої політичні амбіції.

Нагадаємо, не так давно Кошовий здивував користувачів мережі патріотичним жестом.

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