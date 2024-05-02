Будьте внимательны: вот какое поведение детей должно насторожить родителей

Воспитание детей - хлопотный труд родителей. Чтобы дети выросли воспитанными и образованными, родителям приходится приложить много усилий.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Вrightside .

Важно обратить внимание на некоторое поведение детей, которое не следует игнорировать.

Дети умалчивают чьи-то плохие поступки

Специалисты говорят, что родители должны объяснить ребенку разницу между болтовней, бдительностью и добросовестностью.

Ребенок должен знать, что плохие поступки имеют неприятные последствия. Чем быстрее решить такие проблемы, тем меньше вреда они нанесут другим.

К тому же нужно воздерживаться от осуждений и помочь школьникам разобраться в ситуации, чтобы найти правильное решение проблем.

Драки братьев и сестер

Нужно найти причину проблемы и запрещать детям причинять друг другу физическую и моральную боль.

Необходимо научить детей быть командой и правильно разрешать конфликты. Кроме того, взрослым следует обратить внимание на чувства своих детей и стараться регулярно проводить время с каждым из них.

Воровство

Если ребенок что-то украл впервые, родители должны выяснить мотивы и объяснить, что это делать нельзя. Также нужно попросить ребенка вернуть вещь и извиняться перед ее владельцем.

Родители должны помнить, если воровство повторяется, то нужно немедленно обратиться за профессиональной психологической помощью. Все потому, что такое поведение может превратиться в привычку.

Ребенок постоянно перебивает взрослых

Если ребенок не научится слушать мнение собеседника, то его будут недолюбливать в школе и на работе. Объясните, что это некрасиво, научите, как правильно попросить высказаться.

Покажите на примерах, когда вообще неуместно что-либо говорить и свои мысли держать при себе.

Ложь

В любой форме на это нужно сразу реагировать. Нельзя шутить над этим и не замечать.

Нужно откровенно и подробно поговорить обо всем, возможно, ребенок придумывает что-нибудь, потому что хочет скрыть правду.