Будьте обережні під час збирання ягід: куди ходити категорично не можна

Республіка Білорусь "дозволила" українцям в односторонньому порядку відвідувати ліси білорусі для збору ягід.
Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль закликав жителів області не піддаватися провокаціям.
Він зазначив, що жителі рівненського Полісся, збираючи ягоди, не повинні перетинати білоруський кордон, адже з українського боку він закритий.
"Будьте обережні, це підбурювання зі сторони наших "сусідів". Поставтеся до цього свідомо і відповідально. Збираємо ягоди в наших рідних поліських лісах", - наголосив Коваль.
Також нещодавно на Раді оборони області дозволили відвідувати ліс для збору дикорослів у Рівненській області.
Однак, обмеження діють лише на визначених прикордонних територіях. Зокрема, заборонено збирати ягоди у північних частинах шести тергромад: Локницькій, Зарічненській, Висоцькій, Миляцькій, Старосільській, Березівській.
Тих, хто все-таки ходить до лісу попри період воєнного стану та пожежонебезпечну ситуацію, можуть притягти до адміністративної відповідальності.
Насамперед ст. 77 КУпАП встановлює відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки в лісах.
На порушників, які розводять багаття у лісі, чекає штраф у розмірі від 1 530 до 4 250 грн.
Для виявлення осіб, які порушують встановлені обмеження відвідування лісів, працівники державної лісової охорони мають право здійснювати рейди у лісових масивах та складати протоколи за вчинення адміністративних правопорушень.
Раніше ми повідомляли, що українців попередили про чергову провокацію Білорусі.
Також ми писали, які парки Києва все ще не можна відвідувати.