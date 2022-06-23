Будьте обережні під час збирання ягід: куди ходити категорично не можна

Він зазначив, що жителі рівненського Полісся, збираючи ягоди, не повинні перетинати білоруський кордон, адже з українського боку він закритий.

"Будьте обережні, це підбурювання зі сторони наших "сусідів". Поставтеся до цього свідомо і відповідально. Збираємо ягоди в наших рідних поліських лісах", - наголосив Коваль.

У яких лісах заборонено збирати ягоди

Також нещодавно на Раді оборони області дозволили відвідувати ліс для збору дикорослів у Рівненській області.

Однак, обмеження діють лише на визначених прикордонних територіях. Зокрема, заборонено збирати ягоди у північних частинах шести тергромад: Локницькій, Зарічненській, Висоцькій, Миляцькій, Старосільській, Березівській.

Що чекає на порушників

Тих, хто все-таки ходить до лісу попри період воєнного стану та пожежонебезпечну ситуацію, можуть притягти до адміністративної відповідальності.

Насамперед ст. 77 КУпАП встановлює відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки в лісах.

На порушників, які розводять багаття у лісі, чекає штраф у розмірі від 1 530 до 4 250 грн.

Для виявлення осіб, які порушують встановлені обмеження відвідування лісів, працівники державної лісової охорони мають право здійснювати рейди у лісових масивах та складати протоколи за вчинення адміністративних правопорушень.