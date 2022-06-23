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Українців попередили про чергову провокацію Білорусі: про що мова

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Україна, Четвер 23 червня 2022 13:48
Українців попередили про чергову провокацію Білорусі: про що мова Фото: українців попередили про провокації на кордоні з Білоруссю (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Білорусь дозволила жителям Рівненської області перетинати кордон та збирати ягоди у заповіднику Альманські болота. Це може бути черговою провокацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка.

"Кілька днів тому прикордонний комітет Республіки Білорусь повідомив про дозвіл українцям з окремих районів Рівненської області відвідувати ліси в ландшафтному заповіднику Альманські болота для збору дикоросів. Наголошу, що таке рішення ними прийнято в односторонньому порядку і це фактично провокація, бо домовленостей, які відбувалися раніше щодо збору дикоросів, або ж інформування по лінії прикордонно-представницького апарату не проводилися", - зазначив Демченко.

Він нагадав, що Білорусь підтримує збройну агресію Росії, тому для українців може існувати небезпека на території сусідньої країни.

"Я прошу жителів прикордоння виважено ставитися до цього. Зазначу, що тимчасові місця пропуску громадян через кордон на цьому напрямку не функціонуватимуть і пропуск наших громадян у напрямку Білорусі не здійснюватиметься", - сказав речник.

Демченко додав, що органи місцевої влади Рівненської області визначили місця для збору дикоросів.

Нагадаємо, що Білорусь проведе на кордоні з Україною нові мобілізаційні навчання.

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