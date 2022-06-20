Мінна небезпека. Які парки Києва все ще не можна відвідувати

У Києві станом на 20 червня заборонено відвідувати 8 паркових зон. При цьому всі інші парки - безпечні для прогулянки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

За даними відомства, в Києві можна відвідувати всі парки, крім зон, які не відкриті, а це:

частина парку "Лиса гора";

частина парку "Кіото";

парк "Борців за свободу і незалежність";

парк "Деснянський";

Парк "Муромець";

частина парку на острові Труханів;

частина парку "Пуща-Водиця";

частина Маріїнського парку.

У КГВА відзначили, що всі інші парки – безпечні для відвідування.

"Нетехнічне обстеження лісо-паркових зон на виявлення вибухонебезпечних предметів проводили ідентифікатори ВНП Головного управління ДСНС України у Києві спільно з Мобільним рятувальним центром швидкого реагування", - розповіли в адміністрації.