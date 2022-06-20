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Мінна небезпека. Які парки Києва все ще не можна відвідувати

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Київ, Понеділок 20 червня 2022 13:27
Мінна небезпека. Які парки Києва все ще не можна відвідувати Фото: небезпечні парки Києва (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві станом на 20 червня заборонено відвідувати 8 паркових зон. При цьому всі інші парки - безпечні для прогулянки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

За даними відомства, в Києві можна відвідувати всі парки, крім зон, які не відкриті, а це:

  • частина парку "Лиса гора";
  • частина парку "Кіото";
  • парк "Борців за свободу і незалежність";
  • парк "Деснянський";
  • Парк "Муромець";
  • частина парку на острові Труханів;
  • частина парку "Пуща-Водиця";
  • частина Маріїнського парку.

У КГВА відзначили, що всі інші парки – безпечні для відвідування.

"Нетехнічне обстеження лісо-паркових зон на виявлення вибухонебезпечних предметів проводили ідентифікатори ВНП Головного управління ДСНС України у Києві спільно з Мобільним рятувальним центром швидкого реагування", - розповіли в адміністрації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більшість водойм Київської, Сумської , Харківської та Чернігівської областей - все ще небезпечні. Цим регіонам належить тривале розмінування.

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