Будьте дуже обережні: фахівці розповіли, кому не можна їсти мандарини

Фахівці розповіли, кому мандарини їсти не можна (Фото: freepik.com)

В Україні розпочався сезон мандарин, і це яскраві помаранчеві плоди з'явилися в більшості торгових точок і ринків країни. Вони притягують погляд і манять бажанням поласувати. Однак цей фрукт не всім однаково корисний і має суворі протипоказання.

Справжні та достиглі мандарини - солодкі. У них міститься до 10,5% цукру, вітаміни С, В1, В2, провітамін А, вільні органічні кислоти, фітонциди, пектинові речовини та мінеральні солі. Їх можна вживати в чистому вигляді або ж робити з них сік.

Мандарини дуже корисні і їх однаково люблять діти та дорослі, через те, що вони солодкі та смачні, а період дозрівання випадає на кінець осені та початок зими.

Проте вживати в їжу їх можна далеко не всім. Фахівці рекомендують обмежувати вживання мандарин вагітним жінкам, особливо на останніх термінах. Також їх варто акуратно вживати мамам, що годують немовлят.

Повністю відмовитися від цього фрукта варто тим, у кого є проблеми шлунково-кишкового тракту. Велика кількість кислоти негативно вплине на виразку, коліт і гастрит. Варто відзначити, що таке обмеження стосується не тільки мандарин, а і будь-яких інших цитрусових фруктів.

Людям, у яких немає особливих протипоказань, також варто бути обережніше з мандаринами. Якщо вживати їх в необмеженій кількості, то це може викликати алергічну реакцію – кропив'янку, висипи на шкірі, а в більш важких випадках – спровокувати набряки та навіть анафілактичний шок.

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