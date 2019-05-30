Будьте обережні: яким знакам Зодіаку не пощастить у червні

Червень 2019 року принесе кожному із знаків Зодіака досить помітні зміни - одні підуть на користь, а от інші можуть стати джерелом неприємностей і негативних емоцій для деяких представників.

Звичний світ може буквально перевернутися догори ногами, проте важливо навчитися спокійно сприймати все, що відбувається, відпустити ситуацію і не турбуватися про те, чого не змінити.

Телець

Тельці терпіти не можуть все, що хоч якось може розцінюватися як відчутна зміна або непередбачуваність. Проте змін їм не уникнути. Тельцям треба взяти себе в руки, адже, якщо вони втратять віру в себе, то можуть виникнути непоправні наслідки. До речі, в любовних справах можуть чекати засмучення.

Гороскоп на червень 2019 (колаж РБК-Україна)

Лев

Червень для Лева буде сповнений дивних поворотів, а заплановане може не здійснитися. Це буде непросто, так що будьте готові до невдач. В кінцевому підсумку, однак, у Львів буде все необхідне, щоб з честю витримати будь-які випробування.

Козеріг

Козеріг воліє бути послідовним і методичним, проте в червні його чекають зміни особистісного плану. До того ж, щоб домогтися чогось позитивного, цим знакам зодіаку доведеться йти на ризик. Не пощастить цьому представнику з фінансами, однак у кінцевому підсумку проблема виявиться розв'язуваною.

Риби

Риби будуть занадто нерішучі, а невпевненість у собі зруйнує всі плани. Астрологи рекомендують закладати основу для майбутнього і не дозволяти іншим використовувати або маніпулювати вами на догоду собі. Ви зможете постояти за себе і отримаєте те, що заслуговуєте.

Раніше ми писали про те, що астрологи назвали найпунктуальніші знаки Зодіаку, які ненавидять спізнюватися і не прощають це іншим.

А також повідомляли, яких чоловіків за знаком Зодіаку астрологи назвали найгіршими чоловіками. Серед них справжні тирани та мамині синочки.

До речі, гороскоп самих недолугих дружин розповість про чотири знаки, з якими чоловікам складно будувати сім'ю.