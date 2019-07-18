Будьте обережні: астрологи назвали найнебезпечніші знаки Зодіаку

Найнебезпечніші знаки Зодіаку (theconversation.com)

Ці знаки Зодіаку можуть істотно зіпсувати життя оточуючих

Астрологи назвали знаки Зодіаку, які при зближенні можуть виявитися дуже небезпечними. Вони можуть істотно вплинути на інших людей своєю енергетикою, характером і способом життя. Їх небезпека іноді межує з токсичністю.

Овни. Представники цього знака Зодіаку небезпечні не тільки для оточуючих, але і для самих себе, так як у них відсутній інстинкт самозбереження. Вони обожнюють екстрим і пригоди, і що найстрашніше – вони вміють переконати інших людей, що їм слід скласти компанію в божевільній затії. Також Овни страшні сперечальники і готові доводити свою правоту в будь-якій ситуації, тому вони часто опиняються в центрі конфліктів. Основна риса представників цього знака – вони добрі і милі, але так здається тільки на відстані, поблизу – це небезпечний ураган.

Раки. Представники цього знака – злопам'ятні і мстиві. Якщо у вас був в минулому конфлікт з Раком – не сумнівайтеся, він знайде можливість зробити вам яку-небудь гидоту. Вони люблять ставити людей в залежне становище і диктують свої власні правила гри та умови. Якщо перед ними постане вибір між фінансовим успіхом, кар'єрою, підвищенням або дружбою, то вони завжди виберуть перше. Для них друг – це людина, яка може бути чимось корисна і якщо людина для них марна – вона автоматично випадає зі списку друзів.

Діви. Ці люди дуже непередбачувані, хоча багато хто вважає їх добрими і чуйними. Але якщо вони довго змушені терпіти недоліки і витівки іншої людини, то рано чи пізно вони вибухають і тоді дружбі приходить кінець, а навколо все всіяне уламками. Дружити з Дівами можна, вони будуть вірними і надійними, але потрібно акуратно просити у них порад, так як вони славляться тим, що вміють поселити в душі невпевненість.

Найнебезпечніші знаки Зодіаку (Колаж РБК-Україна)

Стрільці. Представники цього знака Зодіаку страшні маніпулятори і енергетичні вампіри. З ними є тільки два варіанти взаємодії – дружба або відсутність будь-яких точок дотику, інакше є ризик постійно знаходитися в поганому настрої. Вони егоїстичні і перш ніж їм довіритися – варто добре подумати. Вони майстри брехні і лестощів і готові скористатися будь-якою ситуацією, щоб досягти поставлених цілей. Також вони непередбачувані у своїх емоціях – сьогодні вони милі, а завтра використовують вашу увагу для своєї наживи.

Козероги. У цих людей дуже рідко з'являються близькі друзі, так як вони самі люблять бути в центрі уваги. Вони можуть зрадити близьку людину і не відчувати при цьому докорів сумління. Їх характер піддається виправленню, але здатні на це тільки ті, хто зможе стати Козерогові близьким другом. Вони дозволяють собі багато і при цьому свято впевнені, що вийдуть сухими з води. Сперечатися з ними не рекомендується, особливо при сторонніх, так як вони вперті і будуть гнути свою лінію до кінця, при цьому будуть ставити опонента в незручне становище.

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