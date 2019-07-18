Будьте осторожны: астрологи назвали самые опасные знаки Зодиака

Самые опасные знаки Зодиака (theconversation.com)

Эти знаки Зодиака могут существенно испортить жизнь окружающим

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые при сближении могут оказаться очень опасными. Они могут существенно повлиять на других людей своей энергетикой, характером и образом жизни. Их опасность иногда граничит с токсичностью.

Овны. Представители этого знака Зодиака опасны не только для окружающих, но и для себя самих, так как у них напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Они обожают экстрим и приключение, и что самое страшное – они умеют убедить других людей, что им следует составить компанию в безумной затее. Также Овны страшные спорщики и готовы доказывать свою правоту в любой ситуации, поэтому они часто оказываются в центре конфликтов. Основная черта представителей этого знака – они добрые и милые, но так кажется только на расстоянии, вблизи – это опасный ураган.

Раки. Представители этого знака – злопамятные и мстительные. Если у вас был в прошлом конфликт с Раком – не сомневайтесь, он найдет возможность сделать вам какую-нибудь гадость. Они любят ставить людей в зависимое положение и диктуют свои собственные правила игры и условия. Если перед ними встанет выбор между финансовым успехом, карьерой, повышением или дружбой, то они всегда выберут первое. Для них друг – это человек, который может быть чем-то полезен и если человек для них бесполезен – то он автоматически выпадает из списка друзей.

Девы. Эти люди очень непредсказуемы, хотя многие считают их добродушными и отзывчивыми. Но если они долго вынуждены терпеть недостатки и выходки другого человека, то рано или поздно они взрываются и тогда дружбе приходит конец, а вокруг все усеяно осколками. Дружить с Девами можно, они будут верными и надежными, но нужно аккуратно просить у них совета, так как они славятся тем, что умеют поселить в душе неуверенность.

Самые опасные знаки Зодиака (Коллаж РБК-Украина)

Стрельцы. Представители этого знака Зодиака страшные манипуляторы и энергетические вампиры. С ними есть только два варианта взаимодействия – дружба или отсутствие любых точек соприкосновения, иначе есть риск постоянно находиться в плохом настроение. Они эгоистичны и прежде чем им довериться – стоит хорошо подумать. Они мастера лжи и лести и готовы воспользоваться любой ситуацией, чтобы достичь поставленных целей. Также они непредсказуемы в своих эмоциях – сегодня они милы, а завтра используют ваше расположение для своей наживы.

Козероги. У этих людей очень редко появляются близкие друзья, так как они сами любят быть в центре внимания. Они могут предать близкого человека и не испытывать при этом угрызений совести. Их характер поддается исправлению, но способны на это только те, кто сможет стать Козерогу близким другом. Они позволяют себе многое и при этом свято уверены, что выйдут сухими из воды. Спорить с ними не рекомендуется, особенно при посторонних, так как они упрямы и будут гнуть свою линию до конца, при этом будут ставить оппонента в неловкое положение.

Напомним, ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака сильно повезет во второй половине июля.

А также мы писали о том, что астрологи рассказали, сколько продлится период ретроградного Меркурия.