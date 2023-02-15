Будьте осторожны! Такая одежда может принести неприятности

Чужая одежда

Каждая вещь накапливает энергетику своего владельца и угадать, что вы получите вместе с вещью, которую кто-то носил до вас - невозможно. Если вам отдали какую-то одежду друзья или родственники - то вы знаете, кто ее носил до вас. А вот при покупке в секонд-хенде - точно нет.

Дело в том, что ваша личная энергетика будет сталкиваться с биополем другого человека и ничего приятного от этого ждать не стоит.

Конечно же, не всегда речь идет о негативе. Порой чужая вещь ложится так, как будто она ваша должна была быть изначально. Но осторожность проявить будет не лишним.

Одежда покойников

С одеждой умерших людей ситуация еще более сложная. Согласно приметам, носить ее нельзя и нужно сжигать. Такая одежда может быть очень опасной, а еще - это может не понравиться покойнику. И тогда могут возникать различные мелкие неприятности у того, кому вещь досталась.

Есть и исключения - дочь в память о матери или бабушке носит платье, блузку, а сын - рубашку или куртку отца.

Или ситуация с фамильными драгоценностями - они передаются из поколения в поколение. Их точно не станут сжигать, выбрасывать или отдавать на нужды бедным. Такие вещи рекомендуется очищать - с помощью родниковой или освященной воды.

Вещи с неприятными воспоминаниями

Ваши любимые вещи могут четко зафиксировать ситуацию, "свидетелем" которой они стали. Например, вас уволили с работы в этом костюме. С вами расстался близкий человек, когда вы были в этом платье. В этом свитере вы находились рядом с умирающим родственником.

Специалисты рекомендуют расстаться с такими вещами, если они четко у вас ассоциируются с неприятными моментами в жизни или у вас происходит что-то неприятное, когда вы их надеваете. Они не принесут вам уже ничего хорошего.

Неправильный размер обуви

Не стоит покупать обувь большего или меньшего размера только потому что вы давно о ней мечтали. Не стоит брать такие туфли у подруг или покупать б/у. Ничего хорошего такая обувь в вашу жизнь не принесет.

Начнет страдать сначала энергетическая сторона, потом появятся проблемы со здоровьем, а потом - начнутся проблемы с финансами и в личной жизни.