Приготовьтесь считать деньги и знакомиться: гороскоп для всех знаков Зодиака с 31 октября по 6 ноября

Гороскоп на ближайшую неделю расскажет, как важные события произойдут в жизни каждого знака Зодиака. Возможны удачные или не очень операции с финансами, документами, а также - много новых знакомств.

Важно! Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Овен

Вас ждут элитарные знакомства, особенно со всякого рода теневыми персонажами, широко известными в узких кругах. Возможны сплетни, воровство. И будьте аккуратны за рулем могут быть ДТП и неудач в пути, угон авто.

Телец

Удача будет сопутствовать на неделе тем, кто занят фрилансом, инфобизнесом и сетевым бизнесом. Могут быть подарки от друзей и спонсоров, выигрыши в лотерею или на бирже.

Близнецы

Близнецам нужно завершить прошлые дела и нерешенные споры. Судовые и юридические процессы будут на вашей стороне. Проблемы на работе.

Рак

Раки захотят немного острых ощущений на этой неделе. Можете рискнуть в бизнесе или на работе. Но будьте аккуратны, так как есть риск проблем с законом. Хорошее время, чтоб завершить процесс эмиграции.

Лев

У Львов много знакомств, даже не выходя из дома. Удача в получении недвижимости от партнеров или через суд. Возможен роман с другом или подругой.

Дева

По работе придется ездить в командировки, продавать, знакомиться с новыми людьми

Успех связан с продажами, журналистикой, логистикой, взаимодействия с документами. На этой неделе возрастет ваша популярность.

Весы

Возможно получение денег от детей либо свои деньги придется вкладывать в детей. Есть риск заболеть за границей.

Скорпион

На этой неделе возможна удача в делах с недвижимостью и на госслужбе. Финансовые риски, успех в операциях с криптовалютой. А также можно получить легкие деньги либо подарок.

Стрелец

Возможны поездки и ретриты, попутчики могут стать близкими друзьями. Думайте, что говорите и пишите в социальных сетях, так как ваши слова и посты имеют разрушительный эффект.

Козерог

Могут быть денежные приходы, если вы часть партии, ассоциации, содружества, творческого объединения. Так же благоприятно проводить зачистку и замены персонала на работе.

Водолей

Удача в любых незавершенных делах начатые на прошлой неделе. Хорошая отдача от рекламы, всех форм продаж, спекуляций и зрелищ. Есть возможность монетизировать хобби или телеграм-канал.

Рыбы

Нерешенные вопросы с домом, родственниками, недвижимостью. Возможно, вам понадобится психолог. У блогеров неделя может выдаться супер популярной.