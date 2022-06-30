Будьте розсудливими. Наближається "літня хвиля" подружніх зрад

Сонце, піт і відвертий одяг. З підвищенням температури повітря зростає і статевий потяг. І це, кажуть експерти, підвищує випадки подружніх зрад.
Коли найчастіше зраджують чоловіки та жінки та що спонукає їх до цього (окрім спеки) – читайте на Styler.
Згідно з дослідженням ресурсу LoveHoney, найбільшу сексуальну активність чоловіки та жінки проявляють у липні. На другому місці – серпень. А замикає трійку "сексуальних" місяців червень.
"Це тому, що ми, як правило, почуваємося щасливішими й оптимістичнішими, коли гарна погода й довгі ночі", - кажуть експерти.
Окрім того, секс влітку якісніший завдяки гормонам, які наповнюють наше тіло у сонячну погоду.
"Літнє сонце сприяє додатковому вивільненню серотоніну та дофаміну. Це дві найбільш енергійні та позитивні нейрохімічні речовини в людському мозку, що впливають в тому числі на пристрасніший секс", – пояснив психолог Кліфф Арналл виданню Metro.
Якщо говорити про дні тижня, то опитані LoveHoney люди розставили їх по популярності у такому порядку:
Адміністрація популярного сайту знайомств Illicit Encounters називає другий місяць літа "піковим часом для подружніх зрад".
Саме у липні, кажуть автори ресурсу, кількість реєстрацій на сайті зростає в середньому на 18%. І більшість з них шукають "недовготривалих" стосунків.
"Активність у справах амурних зростає майже в 5 разів протягом липня. У перші три тижні спостерігається постійне зростання подружніх зрад. А пік припадає на 20-ті числа… У цю пору року заклади відпочинку завжди переповнені парами, які шукають когось "на стороні", - говорить секс-експерт Джессіка Леоні.
Але статистика - то лише цифри. Адже, будьмо відвертими: якщо хтось і збирається зрадити, то він зробить це незалежно від погоди чи пори року…
Статистика показує, що серед найбільш частих причин, які спонукають до зради серед жінок, є такі:
А от у чоловіки, відповідаючи на дане питання, кажуть, що найчастіше зраджують через те, що "був п'яний і випала нагода".
Також у топі причин:
Хвилюєтесь, що ваш партнер чи партнерка може "піти на ліво"? Тоді можете звернути увагу на кілька попереджувальних знаків.
Лаконічність у спілкуванні
Вам важко спілкуватися? Помітили, що раніше відповіді дружини/чоловіка на повідомлення були швидкими, а тепер іноді вони годинами не відповідають?
Звісно, це не означає автоматично, що намічається зрада, але в поєднанні з іншими "червоними прапорцями" це може викликати занепокоєння.
Близькість зникає
Романтика і пристрасть у стосунках згасла, і ви почуваєтеся дедалі "відірванішими" один від одного.
Надмірна конспірація
Кожна людина має право на конфіденційність і особисте життя. Але якщо ваш партнер чи партнерка ніколи не випускає телефон з поля зору, екран завжди перевернутий донизу, а також раптова зміна пароля - це все має насторожити.
Скритість
Якщо чоловік/дружина часто усамітнюються, приймають телефонні дзвінки поза межами чутності та виходять з кімнати, то варто насторожитися.
Більше не ходите на побачення
Якщо люди закохані, то ніхто з них ніколи не буде "занадто зайнятий", щоб проводити час разом.
Ваше сексуальне життя раптово змінилося
Кількість інтимних стосунків між вами та вашим партнером щотижня раптово зменшилася чи зросла? І те, і інше може бути причиною для занепокоєння.
Зменшення кількості інтимної близькості може означати, що ваша друга половина задовольняє свої потреби поза стосунками.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які речі у будинку чоловіка вказують на те що потрібно тікати.
А також ми розказували про те, що психологи розкрили секрет міцних та щасливих стосунків.