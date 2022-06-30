Будьте розсудливими. Наближається "літня хвиля" подружніх зрад

Коли люди найбільше хочуть статевої близькості?

Згідно з дослідженням ресурсу LoveHoney, найбільшу сексуальну активність чоловіки та жінки проявляють у липні. На другому місці – серпень. А замикає трійку "сексуальних" місяців червень.

"Це тому, що ми, як правило, почуваємося щасливішими й оптимістичнішими, коли гарна погода й довгі ночі", - кажуть експерти.

Окрім того, секс влітку якісніший завдяки гормонам, які наповнюють наше тіло у сонячну погоду.

"Літнє сонце сприяє додатковому вивільненню серотоніну та дофаміну. Це дві найбільш енергійні та позитивні нейрохімічні речовини в людському мозку, що впливають в тому числі на пристрасніший секс", – пояснив психолог Кліфф Арналл виданню Metro.

Якщо говорити про дні тижня, то опитані LoveHoney люди розставили їх по популярності у такому порядку:

субота

п'ятниця

неділя

четвер

середа

вівторок

понеділок

Липень – місяць подружніх зрад

Адміністрація популярного сайту знайомств Illicit Encounters називає другий місяць літа "піковим часом для подружніх зрад".

Саме у липні, кажуть автори ресурсу, кількість реєстрацій на сайті зростає в середньому на 18%. І більшість з них шукають "недовготривалих" стосунків.

"Активність у справах амурних зростає майже в 5 разів протягом липня. У перші три тижні спостерігається постійне зростання подружніх зрад. А пік припадає на 20-ті числа… У цю пору року заклади відпочинку завжди переповнені парами, які шукають когось "на стороні", - говорить секс-експерт Джессіка Леоні.

Але статистика - то лише цифри. Адже, будьмо відвертими: якщо хтось і збирається зрадити, то він зробить це незалежно від погоди чи пори року…

Липень – місяць подружніх зрад (фото: Freepik)

Чому зраджують жінки?

Статистика показує, що серед найбільш частих причин, які спонукають до зради серед жінок, є такі:

невдоволення сексом з постійним партнером

інтимна близькість через алкогольне сп'яніння

службовий роман

невідповідність лібідо з постійним партнером

зваба незнайомця (пікап)

помста за зраду партнера

відкидання ідеї полігамії

Чому зраджують чоловіки?

А от у чоловіки, відповідаючи на дане питання, кажуть, що найчастіше зраджують через те, що "був п'яний і випала нагода".

Також у топі причин:

бажання сексу сильніше, ніж у партнерки

набрид секс з однією людиною

службовий роман

наслідував приклад друзів, які теж зраджували

помста за зраду дружини

"життя занадто коротке, щоб залишатися з одним партнером"

хобі - вести підрахунок партнерок

Причини зрад у чоловіків та жінок різняться (фото: Freepik)

Як уберегтися від подружніх зрад

Хвилюєтесь, що ваш партнер чи партнерка може "піти на ліво"? Тоді можете звернути увагу на кілька попереджувальних знаків.

Лаконічність у спілкуванні

Вам важко спілкуватися? Помітили, що раніше відповіді дружини/чоловіка на повідомлення були швидкими, а тепер іноді вони годинами не відповідають?

Звісно, це не означає автоматично, що намічається зрада, але в поєднанні з іншими "червоними прапорцями" це може викликати занепокоєння.

Близькість зникає

Романтика і пристрасть у стосунках згасла, і ви почуваєтеся дедалі "відірванішими" один від одного.

Надмірна конспірація

Кожна людина має право на конфіденційність і особисте життя. Але якщо ваш партнер чи партнерка ніколи не випускає телефон з поля зору, екран завжди перевернутий донизу, а також раптова зміна пароля - це все має насторожити.

Скритість

Якщо чоловік/дружина часто усамітнюються, приймають телефонні дзвінки поза межами чутності та виходять з кімнати, то варто насторожитися.

Скритість – тривожний дзвіночок у ваших стосунках (фото: Freepik)

Більше не ходите на побачення

Якщо люди закохані, то ніхто з них ніколи не буде "занадто зайнятий", щоб проводити час разом.

Ваше сексуальне життя раптово змінилося

Кількість інтимних стосунків між вами та вашим партнером щотижня раптово зменшилася чи зросла? І те, і інше може бути причиною для занепокоєння.

Зменшення кількості інтимної близькості може означати, що ваша друга половина задовольняє свої потреби поза стосунками.