Дом звезды "МастерШеф" пострадал в результате массированной ракетной атаки на Киев (фото)

Загородный дом кулинарной экспертки и судьи реалити-шоу "МастерШеф" Татьяны Литвиновой пострадал в результате массированной ракетной атаки на Киев.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Утром 2 января во время объявленной воздушной тревоги в Киеве прогремела серия взрывов.
В нескольких районах столицы в результате ракетной атаки произошло возгорание в жилых и нежилых зданиях.
В частности, ударной волной задело загородное здание кулинарной экспертки.
Фото последствий она опубликовала в своих соцсетях.
Дом Татьяны Литвиновой пострадал от российской атаки (фото: instagram.com/tanita_litvinova)
Так, наиболее повреждена зона у панорамных окон, а также их вспомогательные конструкции.
Кроме того, разбились горшки с вазонами, а сами окна уцелели.
Дом Татьяны Литвиновой пострадал от российской атаки (фото: instagram.com/tanita_litvinova)
"Страна-террорист снова наносит удары. Сегодня досталось и моему дому. Не представляю, как тем людям в многоэтажках. Ненавижу всех, кто дает приказы пускать ракеты по домам. Называя нас террористами, они творят ужасные вещи", - написала Литвинова.
Пострадал ли кто-нибудь из близких Татьяны - она не сообщает.
Недавно мы рассказывали, что в результате ракетного удара по Киеву погибли известная спортсменка и ее мать.
Также мы писали, что известная волонтерка в Харькове получила ранения в результате обстрела.