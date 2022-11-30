В домах Киева могут сливать воду из труб: зачем и в каких случаях

Такие решения важны для того, чтобы не допустить замерзания системы теплоснабжения при внештатной ситуации.
Об этом сообщают на сайте КГГА.
В КГГА говорят, что в связи с существенным похолоданием и на случай возникновения чрезвычайной ситуации в результате вражеских атак слить воду нужно, чтобы не дать системе отопления домов выйти из строя или заморозиться.
"Если произойдет чрезвычайная ситуация, то на период ремонтных работ, необходимых для возобновления поставок тепла, ответственные лица обслуживающей компании обязаны слить воду в отопительных системах, при условии, когда температура опустилась до минус 3 и ниже градусов по Цельсию", - говорится в сообщении.
Если в городе будут проблемы со связью, чтобы вызвать мастера, решение о слиянии воды в доме принимает ответственное лицо. Это касается также и ОСМД, и ЖСК.
Человек, который это выполняет, должен:
Подключение дома будет происходить сразу после стабилизации ситуации при соответствующем разрешении теплоснабжающей компании.
Инструкция самостоятельного дренирования труб (фото: kyivcity.gov.ua)
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