Будете иметь завораживающий взгляд: как выбрать оттенок туши для вашего цвета глаз

О длинных и пушистых ресницах мечтает каждая девушка. Следует знать, как выбрать идеальную тушь для цвета глаз, чтобы подчеркнуть их и еще больше выразить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online .

Черная тушь для ресниц является основным продуктом косметики, что большинство, вероятно, никогда не задумывались над альтернативой. Но если вы хотите, чтобы ваши глаза выделялись, это поможет сделать другой цвет туши.

Голубые глаза - коричневая тушь

Для голубых глаз черная тушь не всегда самый лучший выбор. Эксперт по макияжу Лаура Пукер рассказала, что коричневая тушь "подыгрывает синим тонам".

Косметолог Одри Бойс отметил, что коричневая тушь делает глаза более яркими, несколько утолщает и поднимает ресницы, не вступая в контраст с цветом глаз.

Карие глаза - голубая тушь

Темно-синие или голубые оттенки туши идеально подходят для карих глаз.

Нужно всегда выбирать контрастный цвет, чтобы глаза выделялись. Использование синей туши даст вам преимущество, особенно если вы обычно не носите много макияжа.

Зеленые глаза - черная тушь

Может быть сложно найти хорошие цвета туши для зеленых глаз, поскольку они являются одними из самых редких цветов. Поэтому эксперты рекомендуют придерживаться черного цвета туши.

Чисто черная тушь выделяет яркий цвет глаз.

Благодаря своей изящной универсальности черный сочетается почти со всеми тенями для век.

Серые глаза - фиолетовая тушь

Оттенки фиолетового могут быть особенно приятными для серых глаз. Лаванда, в частности, создаст выгодный контраст. Холодные оттенки серых глаз дополняют насыщенные теплые фиолетовые тона, создавая гармонию.

Виды туши для ресниц

Удлиняющая

Этот вид является отличным решением для коротких и густых ресниц. Ею можно окрашивать в несколько слоев, идеально подойдет для дневного макияжа. Благодаря более редкой и пластической структуре, создается эффект удлинения.

Объемная

Она рассчитана на тонкие, редкие и длинные ресницы, которым необходимо добавить объем и толщину. Чем она гуще, тем больше будет ее объем, который она способна предоставить. Объемную тушь хватит нанести в 1-2 слоя.

Подкруточная

Она позволяет приподнять ресницы средней длины, которым не хватает выразительного изгиба. Может сделать эффект подкручивания даже для ровных и прямых ресниц.