Що буде з зимовими канікулами в школах: в МОН зробили важливу заяву

Шкільні канікули в Україні в зимовий період 2020-2021 років під час пандемії через коронавірус розбивати на дві частини не будуть, а подібна інформація в пресі є недостовірною.

Про це 4 листопада заявили в Міністерстві освіти і науки України.

У відомстві наголосили, що інформація в ЗМІ про встановлення зимових канікул в період з 28 грудня 2020 року по 10 січня 2021 та з 15 по 21 лютого 2021 - фейк.

Так, Міносвіти не надавало навчальним закладам ніяких офіційних листів-рекомендацій з цього питання.

За законом, керівники навчальних закладів мають право самостійно організовувати освітній процес і визначати дати канікул.

"А в період карантину через COVID-19 в Україні для безпеки учнів та працівників шкіл канікулярний період може бути скоригований відповідно до епідеміологічної ситуації", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві нагадали, що традиційно навчання в Україні триває щонайменше 175 навчальних днів, а тривалість канікул, не рахуючи літніх, не повинна перевищувати 30 днів.

Питання організації навчання школярів вирішуються керівниками навчальних закладів у кожному випадку окремо в залежності від епідемічної ситуації в регіоні.

У МОЗ розповіли, хто відповідає за здоров'я учнів у школах під час пандемії

Як зазначив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на сьогоднішньому брифінгу, відвідування шкіл забороняється, якщо на самоізоляції через коронавірус знаходиться понад 50% учнів і персоналу навчального закладу.

Також глава МОЗ прокоментував повідомлення в мережі про те, що адміністрація шкіл вимагає від батьків учнів підписувати угоду про те, що "заклад не несе відповідальності за поширення COVID-19".

"Такий "документ" не передбачений жодним нормативно-правовим актом, це самодіяльність керівників закладів чи інших осіб. Ніхто не може змусити батьків таке підписувати", - наголосив Степанов.

Міністр нагадав, що ще до початку навчального року МОЗ розробило детальні рекомендації по проведенню навчального процесу в умовах пандемії. Серед основних вимог - власник закладу освіти (міська рада, об’єднана територіальна громада) несе відповідальність за наявність у медичному пункті безконтактних термометрів, дезінфекторів, антисептиків для рук, засобів індивідуального захисту. Зі свого боку керівництво шкіл повинно впровадити різний час початку та закінчення занять для різних класів та груп, а також перерви у різні часові проміжки. У коридорах має бути нанесена розмітка. Школярі можуть знаходитись у класах без масок, а приходити, пересуватися та перебувати на перервах - у масках.

"Керівник закладу відповідає за те, щоб були дотримані всі протиепідемічні заходи. Адміністрація має забезпечити регулярну термометрію та надати засоби індивідуального захисту всім працівникам, а також забезпечити контроль за дотриманням епідеміологічних правил", - додав міністр.

Раніше повідомлялося, що в МОН розставили всі крапки над "і" у дистанційному навчанні в школах.

Також ми писали, що в МОН України розповіли, як будуть працювати школи після канікул.