Як буде виглядати IKEA, яка відкривається в Києві (фото)

IKEA в Україні вже 1 лютого відкриває свій перший оффлайн магазин. Він буде знаходитися в ТРЦ Blockbuster Mall. Технічне відкриття магазину вже відбулося, але саме 1 лютого відбудеться його довгоочікуване офіційне відкриття.

Зараз IKEA вже повністю готова до старту продажів. Фото з магазину показала на своїй сторінці в Facebook Алла Валенса.

"А що, правда Ikea в Блокбастері?" - підписала серію знімків жінка.

Як буде виглядати IKEA в Києві (фото: Facebook/Алла Валенса)

Нагадаємо, що IKEA в Києві повинна була відкритися ще у 2019 році в ТРЦ Ocean Mall біля станції метро "Либідська", але цього так і не сталося. Пізніше пандемія коронавірусу завадила відкриттю магазину в ТРЦ Blockbuster Mall, але після карантину найбільший рітейлер меблів все ж почне свою роботу в столиці України.

До речі, з середини травня 2020 року в Україні почав функціонувати онлайн-магазин IKEA.

Як ми раніше писали, компанія IKEA відреагувала на скандал пов'язаний з купівлею нелегально вирубаної деревини в Карпатах в Україні. Найбільший рітейлер меблів категорично спростовує використання у своїй продукції матеріалів з незаконної вирубки.