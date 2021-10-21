Як виглядатиме головна ялинка країни на Новий Рік: розкрито перші деталі

Якими будуть іграшки на ялинці

Іграшки на головному новорічному дереві цього разу будуть нові. Зараз їх спеціально виготовляють на підприємстві у Львівській області.

"Цього року ми прикрасимо ялинку невеликими іграшками вітчизняного виробництва. Одна - 8 сантиметрів в діаметрі. Їх буде 20 тисяч, не менше. 75% - червоного кольору, і 25% – золотого. За обсягом це ціла фура іграшок. Приблизно, через тиждень їх привезуть до Києва", - розповів президент Folk Ukraine, організатора новорічного свята на Софійській площі Ігор Добруцький.

Ялинка буде ширше на три метри

Над ялинкою повісять величезний купол з гірлянд в теплих тонах. Він займе площу діаметром майже 70 метрів.

"Висота новорічної ялинки, як і минулого року складе 31 метр. Над нею підвісимо гірлянди у вигляді великого купола. Вони будуть світитися теплими вогнями - від білого до червоного. Колірна гамма постійно буде змінюватися і розходитися в сторони від ялинки. Її в цьому році ми зробимо пишною, більше від торішньої по ширині на три метри, причому по всій висоті", - повідомив Добруцький.