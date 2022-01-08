Ось що буде з вашим організмом, якщо ви на 30 днів відмовитеся від цукру

Фахівці стверджують, що повністю виключити цукор з раціону неможливо. Він входить до складу величезної кількості продуктів, які ми вживаємо щодня, і повне їх виключення буде більш шкідливим для здоров'я.

Але за рекомендацією ВООЗ, кількість цукру має бути не більше 10% від загального числа калорій в день.

Для цього достатньо відмовитися від солодощів, газованої води та не додавати цукор в напої.

Ви станете здоровими та енергійними

Цукор є джерелом глюкози та вважається, що саме вона потрібна організму для заповнення енергії. Низький рівень цукру в крові викликає стан втоми, загальмованості й навіть може привести до непритомності.

Але і високий рівень цукру в крові небезпечний - від порушення обміну речовин до діабету. Цукор повинен бути в нормі й цю норму можуть забезпечити різні продукти, які ми вживаємо щодня.

Вага прийде в норму

Як тільки ви обмежите споживання цукру, ваша вага почне зменшуватися. І не тільки тому що цукор є джерелом калорій сам по собі.

Він входить до складу висококалорійних страв: випічка, кондитерські вироби, фастфуд, молочні продукти.

Обмеживши в раціоні продукти з високим вмістом цукру, відмовившись від нього в щоденному чаї або каві, ви будете позбавлятися від зайвих кілограмів набагато легше і швидше.

Запрацює кишечник

Цукор допомагає мозку отримувати насолоду від цукерок і тортів, але основне навантаження падає на шлунково-кишковий тракт.

Розщеплення цукру відбувається в кишечнику, а надлишок порушує роботу ферментів шлунка, кишечника і підшлункової залози.

Відмова від цукру і заміна його на продукти з високим вмістом клітковини змусить працювати ваш кишечник як годинник.

Тяга до солоденького зникне сама по собі

Вчені стверджують, що цукрова залежність працює також, як і будь-яка наркотична. Ви з'їдаєте цукерку, і ваша рука тягнеться за наступною. І так буде постійно, поки в зоні досяжності буде цукор.

Але розірвати це коло можна. Якщо ви відмовтеся від цукру, то досить швидко зрозумієте, що солодкого вам хочеться все менше і менше.

Смак продуктів зміниться

Відмова від цукру допоможе вам дізнатися справжній смак продукту. Вишуканий сорт чаю або кави без цукру стануть зовсім іншими.

Буквально через два тижні ви здивуєтеся від того, що вам не хочеться псувати смак улюблених напоїв цукром.

Піде поганий настрій

Як показують дослідження, продукти з високим глікемічним індексом у два рази більше викликають депресію, роздратування, апатію і поганий настрій.

Чим менше цукру у вашому раціоні, тим швидше ви відчуєте поліпшення настрою, пам'яті та активності.

Здорові зуби та свіжий подих

Цукор допомагає розмножуватися бактеріям в порожнині рота. Відмова від нього допоможе зберегти вам зуби, знизити ризик розвитку карієсу і позбавить від неприємного запаху з рота.