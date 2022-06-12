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Буде тепло, але місцями пройдуть грози: якою буде погода на Трійцю

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Погода в Україні найближчими днями, у неділю та в понеділок буде теплою, але в деяких областях пройдуть дощі з грозами.

Яка погода чекає українців, розповіли в Укргідрометцентрі.

Погода в неділю

12 червня вночі в Карпатах, вдень у північних (крім Житомирської), Вінницькій, Харківській та Одеській областях місцями пройдуть короткочасні дощі, грози.

Зокрема, на решті територій країни без опадів. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі сягатиме +14...+19, вдень +29...+34, у західних областях України +23...+28. Також протягом доби на високогір'ї Карпат температура сягатиме +10...+16.

Зазначимо, що найтепліше буде у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях. Синоптики там прогнозують до +33 градусів.

У Києві вночі буде без суттєвих опадів. У другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. Вітер у столиці буде північний, 5-10 м/с. Температура вночі +17...+19, вдень +28...+30.

Прогноз погоди на 12 червня

Прогноз погоди на понеділок

В Україні у понеділок, 13 червня, вдень у східній частині та західних областях місцями очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах, град, шквали 15-20 м/сек.

Зокрема, на решті територій опадів синоптики не прогнозують.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура в західних областях вночі сягатиме +10...+15, вдень +23...+28. На півдні вдень +28...+33, у північних областях +25...+30.

У понеділок в Києві опадів не очікується. Загалом температура вночі складатиме +17...+19, вдень +27...+29.

Вітер у столиці буде північний, північно-західний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 13 червня

Раніше синоптики розповідали, коли в Україну прийде 30-градусна спека.

Також, в яку погоду треба йти на риболовлю, щоб точно повернутися з повним садком.

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