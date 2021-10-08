Буде сонячно, але вночі вдарять морози: прогноз погоди в Україні на вихідні

Погода в Україні на вихідних 9-10 жовтня буде сухою, але холодною. Зокрема, стовпчики термометрів вночі у більшості областей опустяться до позначки 0...+2 градуси.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Прогноз погоди на 9 жовтня

За прогнозами синоптиків, у суботу, 9 жовтня, опадів в Україні не очікуються. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від +3 до -2 градусів морозу.

В Криму та Приазов'ї від 4 до 7 градусів тепла, вдень від +9...+14 градусів, на Закарпатті від +15.. +17 градусів.

Ясна погода протримається у Києві зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами, +11...+13 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 9 жовтня

Прогноз погоди на 10 жовтня

У неділю, 10 жовтня, погода очікується без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Також температура вночі від 4 тепла до 1 морозу, вдень +9.. +14 градусів тепла. На півдні та сході країни вночі 1- 6 градусів тепла, вдень 11-16 градусів.

Погода у столиці буде сухою з невеликою хмарністю. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі температура складе від +1..+4 градусів тепла, вдень 9 - 12 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 10 жовтня