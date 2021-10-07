У Карпатах зафіксували -2 градуси морозу
Фото: у Карпатах зафіксували -2 градуси морозу (facebook.com/chornogora)
Сьогодні, 7 жовтня вранці на горі Піп Іван Чорногірський зафіксували мороз. Температура впала до -2 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.
"Станом на 07:55 07.10.2021 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -2°С.Вітер південно-східний 12-13 м/с, ясно", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що це вже не перші морози, які фіксували у Карпатах цієї осені. Так, у кінці вересня в горах температура знижувалася до -6 градусів.
Нагадаємо, сьогодні в Україні утримається сонячна погода вдень, проте вночі температура повітря ще більше опуститься.