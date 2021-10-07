ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У Карпатах зафіксували -2 градуси морозу

Новость на русском →
Карпати, Четвер 07 жовтня 2021 08:14
У Карпатах зафіксували -2 градуси морозу Фото: у Карпатах зафіксували -2 градуси морозу (facebook.com/chornogora)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 7 жовтня вранці на горі Піп Іван Чорногірський зафіксували мороз. Температура впала до -2 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

"Станом на 07:55 07.10.2021 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -2°С.Вітер південно-східний 12-13 м/с, ясно", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що це вже не перші морози, які фіксували у Карпатах цієї осені. Так, у кінці вересня в горах температура знижувалася до -6 градусів.

Нагадаємо, сьогодні в Україні утримається сонячна погода вдень, проте вночі температура повітря ще більше опуститься.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Карпаты
NEWS
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця