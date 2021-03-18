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Як працюватиме транспорт під час нового локдауну в Києві

Новость на русском → Київ, Четвер 18 березня 2021 14:04
Як працюватиме транспорт під час нового локдауну в Києві Робота транспорту у Києві під час локдауну (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Києві посилили карантин, і жорсткі обмеження почнуть діяти з 00:00 годин 20 березня (у ніч з п'ятниці на суботу). Карантинні обмеження вводяться на три тижні, до 9 квітня.

Як буде працювати громадський транспорт під час нового локдауна в Києві – читайте нижче.

У Києві вводять жорсткий карантин з 20 березня

Мер Києва повідомив на брифінгу 18 березня, що столиця йде на посилений карантин з 20 березня. Буде заборонена робота установ культури: кінотеатри, театри, музеї, концертні зали й робота торгово-розважальних центрів. Також будуть заборонені масові заходи, в тому числі й спортивні. Всі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу.

Як працюватиме транспорт у Києві під час карантину

Громадський транспорт столиці працюватиме у звичайному режимі. Проте всі пасажири та водії змушені будуть дотримуватися суворих норм перевезень і масочного режиму. Також в обов'язковому порядку потрібно буде дотримуватися правила про наповнюваність салону на 50% місць для сидіння.

"Ці обмеження ми водимо на три тижні – до 9 квітня включно. Я закликаю всіх поставитися свідомо й відповідно до ситуації та дотримуватися обмежень, які будуть введені! Нам потрібно виграти час і зробити все, щоб не стався колапс медичної системи. Щоб не наражати на небезпеку життя людей!" – зазначив Віталій Кличко.

Як працюватиме транспорт під час нового локдауну в Києві

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як будуть працювати дитячі сади та школи під час локдауну в Києві.

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